最新！眾院通過近五千億美元刺激法案 川普承諾日內簽署

美國眾議院週四 (23 日) 一如預期以壓倒性票數通過 4840 億美元刺激法案，是現有四項刺激法案中規模第二大法案，計畫將為小型企業、醫院和擴大檢測提供資金。

美國眾議院週四以 388 票贊成對 5 票反對，壓倒性通過 4840 億美元刺激法案。

美國眾院議長佩洛西表示：「我們 (兩黨) 之間存在分歧，但我們將就這項特殊法案達成共識，對此我感到自豪。」

4840 億美元刺激法案計畫為小企業貸款 (薪資保護貸款計畫；PPP) 追加 3100 億美元資金，為小貸款機構提撥 600 億美元、750 億美元用於醫院援助、250 億美元為新冠病毒檢測資金。

美國政府於 3 月下旬通過史上最大規模的 2.2 兆美元刺激法案後，加上眾院剛通過的 4840 億美元刺激法案，累計美國政府已為疫情提撥高達近 3 兆美元紓困資金。

該法案目前已送交白宮，美國總統川普週四稱，他可能會在今日晚些時候簽署該項法案。

新冠疫情 (COVID-19) 已導致逾 47,000 名美國人喪生，美國陷入 1930 年代大蕭條以來最嚴重的經濟危機，週四美國上週初請失業金人數連續三週下滑，但過去五週內，失業人數累計已達到逾 2600 萬人的歷史紀錄。

眾議院議長佩洛西於投票前表示：「這確實是非常非常非常難過的一天，美國已有將近 5 萬人喪生，為數眾多，而這一切都充滿不確定性。」