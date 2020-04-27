〈美股早盤〉WTI期貨再大跌逾27% 道瓊續漲逾百點 美元指數跌破100

紐約及美國部份州政府宣佈將放寬封鎖措施、並重啟經濟活動，紐約州長古莫表示，肺炎相關的住院率已連續 14 天下降，且死亡病例數亦創下近一個月來的低點。

儘管週一 (27 日)WTI 原油期貨價格再度重挫，並於美股早盤時下跌超過 27%，但受惠於美國經濟活動重啟的預期，週一 (27 日) 早盤四大指數仍持續上漲，道瓊指數上漲超過 100 點，此外，美元指數則下跌 0.48%，並跌破至 100 點以下。

新冠肺炎疫情

美國目前累計確診病例數已突破 96 萬例，但部份州政府已宣佈將逐步開放經濟活動。紐約州將於「第一階段」恢復建築業及製造業的運作，喬治亞州、阿拉斯加州、南卡羅萊納州、田納西州、德州政府則宣佈，將開放餐廳及其他服務業營運。

歐洲疫情呈現放緩的跡象，包括義大利、法國、及西班牙，皆計劃放寬封鎖措施。法國政府希望能在 5 月 11 日前，恢復中小學開課、以及大部份機構和企業的正常運作。此外，義大利政府則宣佈「第二階段」的復工具體措施，自 5 月 4 日起，民眾將可出門活動，自 5 月 18 日起，零售業、博物館、及體育訓練場所將可重新開放。

WTI 原油大跌

由於全球石油存儲量正迅速增加，並加深市場對於石油供給過剩的疑慮，導致油價於週一 (27 日) 持續下挫。

此外，油價的重挫對美國石油業者造成嚴重衝擊，繼頁岩油商 Whiting Petroleum 宣告破產後，美國原油探鑽公司 Diamond Offshore Drilling(DO-US) 也在德州申請了破產保護，加深市場對於能源業違約潮的擔憂。

截至台北時間週一 (27 日)22 時許：

道瓊指數上漲 119.45 點或 0.50%，暫報 23894.72 點

那斯達克上漲 80.43 點或 0.93%，暫報 8714.95 點

標普 500 上漲 22.16 點或 0.78%，暫報 2858.90 點

費半上漲 18.44 點或 1.08%，暫報 1721.05 點

台積電 ADR 上漲 0.78% 至每股 53.15 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.627%

紐約輕原油下跌 27.39% 至每桶 12.30 美元

布蘭特原油下跌 6.37% 至每桶 23.23 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1738.10 美元

美元指數下跌 0.48% 至 99.950 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

卡特彼勒 (CAT-US)

卡特彼勒早盤下跌 2.35%，達 111.35 美元。

摩根士丹利分析師 Courtney Yakavonis 於週一 (27 日) 下調對於卡特彼勒的股票評級，由「中立」調降至「劣於大盤」，並將目標價由每股 107 美元，下調至 93 美元。受到油價重挫、以及礦產大宗商品的價格下跌所影響，導致非住宅類的建築活動低迷，並對卡特彼勒的營運造成衝擊。

Yakavonis 亦將卡特彼勒 2020 年及 2021 年的每股盈餘預估值，調降 20% 至 40%。

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 0.64%，達 129.81 美元。

波音曾於 2018 年宣佈，計劃將以 42 億美元，收購巴西航空工業公司 (Embraer)80% 的股權。本協議原定應於 4 月 24 日定案，但波音卻宣佈撤消該交易，導致波音將可能須支付 1 億美元的違約金。

波音表示，由於 Embraer 未能滿足該收購案的必要條件，因此撤消該交易，對此 Embraer 卻指控，波音因肺炎疫情所造成的財務問題，才是導致違約的主要原因。Embraer 亦暗示將可能採取法律途徑，並向波音索求更多的賠償。

通用汽車 (GM-US)

通用汽車早盤下跌 2.96%，達 21.30 美元。

通用汽車於週一 (27 日) 宣佈，為了減輕肺炎疫情對於公司營運所造成的損害，將暫停股利發放、以及庫藏股購買計劃，以保留充足的帳上現金。此外，為了增加流動性，通用汽車亦表示將延長其 36 億美元的 3 年期循環信用額度，至 2022 年 4 月。

受到疫情的影響，通用汽車在美國的工廠，已自 3 月中起被迫關閉，日前該公司連同福特汽車 (F-US)、及飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) (FCA-US)，與美國聯合汽車工會 (UAW) 協商工廠重新復工的時程，但針對確切的開工時間卻仍尚未定案。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Chaikin Analytis 首席執行長 Marc Chaikin 表示，隨著美國各州開放經濟活動、並放寬封鎖措施，市場將可觀看經濟恢復的狀況，目前對於股市最大的風險，是在疫情未控制的情況下放寬限制，導致第二波感染的發生，並對美國經濟再次造成重創。

First Abu Dhabi Bank 經濟學家 Simon Ballard 表示，本週許多主要經濟體將公佈重要的總經數據，市場可藉此評估肺炎疫情對於全球經濟所造成的傷害。此外，在確診病例數達到高峰之前、以及第二波感染的可能性消除之前，Ballard 認為，防禦型的投資策略仍是首選。