英國石油BP Q1獲利驟減 負債比攀至近8年最高

《彭博》報導，英國石油業龍頭 BP(BP-UK) 週二 (28 日) 宣布，由於國際油價的重挫，導致該公司的獲利受到嚴重衝擊，且負債比率亦創下近 8 年來最高。BP 計劃新增信用額度並大舉發債，以提升財務流動性。

BP 於第一季的稅後淨利僅達 7.91 億美元，雖高於分析師預估值 7.74 億美元，但較去年同期的 23.6 億美元大幅衰退。為了減少新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於營運所造成的損害，該公司已宣佈將於今年削減成本 25%。

BP 稅後淨利 (圖：Bloomberg)

儘管獲利大幅衰退，BP 仍維持股利發放，但 Redburn 分析師卻表示，BP 是否有充裕的現金流量支應股利發放，仍是個很大的問題。為了減輕財務上的壓力，挪威能源業者 Equinor ASA 已於日前宣佈削減股利發放。

此外，BP 的負債 / 淨值比攀升至 36.2%，連續六個月高於公司的目標區間 20%-30%，並創下近 8 年來最高水位。此外，針對墨西哥灣漏油事故，BP 每年仍須支付 12 億美元的罰款，預期將對於公司財務造成更大的壓力。

BP 負債比率 (圖：Bloomberg)

為了提高財務準備金，BP 新增了 100 億美元的信用貸款額度，並發行 70 億美元的公司債。BP 亦表示，預期疫情對於該公司所造成的衝擊，仍將持續至第二季。

BP 的 CEO Bernard Looney 表示，受到疫情的影響，石油業的供給及需求皆受到重創，而該公司將會致力於強化財務結構。

週二 (28 日) 台北時間下午 6 時許，BP 股價上漲 1.51%，報每股 318.75 英鎊。

BP 股價日 k 線 (圖片：Investing)

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