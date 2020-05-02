6位熱血二代大集結 組快篩機戰隊登國際

文●管婺媛

「嘿，要不要一起來拯救世界？」

這是今年 3 月下旬，全台最大包餡機設備商安口食品機械公司總經理歐陽志成，發簡訊、打電話給不同產業的二代好友時，開門見山的第一句話。

這是一群橫跨不同產業的台灣中小企業二代，自組「防疫二代隊」的故事。他們正合力將一台整機「台灣製」的精準快篩全自動化設備，推向台灣與全球防疫最前線。

因為，這台設備在 2 小時內就能完成篩檢，準確率達 9 成以上，並在潛伏期就能揪出病毒；相較目前走黃金標準篩檢流程，至少要 4 到 6 小時，甚至一天才能得知結果，它能大幅提升醫療篩檢能量。

他們自詡「二代國家隊」

生技二代為訂單多到炸求援

故事源頭，要從一位從疫情爆發後，經常「蹺課」的同學說起。

歐陽志成有一群二代的同學夥伴，其中，一位專攻膜管（membrane column）萃取技術與自動化設備的列特博生技二代戴極昇，從 1 月疫情爆發後，就經常消失，大家找不到他。追問之下，大夥才知道他為了回應國內外如雪片般飛來的訂單需求，正苦惱如何量產自家的精準快篩自動化設備，忙得根本無法離開自家工廠。

國外的設備訂單需求，是以百萬篩檢人次起跳，國外規格需求是 10 倍以上，各國甚至紛紛爭搶現有資源與醫療設備。戴極昇父親、列特博董事長戴子煌就曾接到緊急電話，「（客戶）電話都還沒掛，他錢就匯進來了。」

列特博是國內老字號生技公司諾貝爾生物公司去年成立的子公司，專攻核酸應用自動化技術開發；他們規模雖小，但因深耕篩檢技術近 30 年，也成為這次工研院快篩國家隊計畫中，被點名合作的國內 4 大業者之一。

照理說，全球需求暴增、訂單如雪片般飛來，戴家父子應該歡欣鼓舞迎接。但他們卻憂慮多於欣喜；因為，公司原本設備月產量至多 5 台至 10 台，且全由工程師人工組裝，如今至少一口氣要把產能拉高 6 倍至 10 倍以上，才可能滿足部分訂單需求。

對於量產、規模化生產的知識經驗，他們一點都沒有。

情急之下，戴極昇找上台大學長歐陽志成，這位過去幾年間已著手公司智慧製造、數位轉型計畫的過來人協助。

「當時我知道他們篩檢準確率可以達到百分九十幾，這可以幫到很多人，我想想，好像一輩子也就這一次機會可以拯救世界了，就做了！」受訪當天，歐陽志成說起投入的理由，讓在一旁的其他二代成員們哄堂大笑。

這群二代，自詡是「二代國家隊」。因為有一代「口罩國家隊」故事在前，促使他們一群人不斷思考，可以做什麼協助防疫？對於組隊抗疫躍躍欲試。

餃子機二代挪出產能

第一步是說服父母、員工

安口專做設備，雖與醫療器材領域大不同，但歐陽志成實地考察列特博工廠後發現，生產製造所須條件相同，差別只在規模大小，而他所具備的生產管理、組裝與品管經驗，正好能協助列特博將設備生產規模化。

不過，組成二代隊之前，歐陽志成要做的第一件事，是說服父母與公司員工：他預備挪出公司約兩成產能與人手，做一件與公司不相關的事。

尤其，在疫情之下，雖然餐廳客戶端受影響，但國內外冷凍食品廠客戶對冷凍設備的需求卻大增，訂單是以十倍起跳，讓安口產線並不得閒。

「爸媽一開始當然也猶疑啊，覺得這靠譜嗎？」歐陽志成大笑說，父母會傳相關公司正在研發快篩設備的新聞報導給他，再三詢問：「你們真的還要繼續做嗎？」公司員工也存疑：為何老闆要忙別人家的事？

「我們之前是做『餵飽人』的工作，現在要做『救人』的工作，」歐陽志成把公司一級主管召集起來說明動機與目的，認為危機時刻，公司明明有能力把知識技術分享給其他人，為何不做？

不談利、只講價值，他卻成功讓員工買帳。「好像是大家感受到『我們正在做一件不一樣的事』，變得比我還要積極，很有動力，」歐陽志成說。

例如，安口的工程師過去一週連續幾天，一早就主動到列特博公司報到，與對方工程師討論如何組裝設備直到晚間 8、9 點；甚至，員工已習慣，就在自家工廠的餃子、蔥油餅機生產線旁，多了一條需要特別照顧的醫療器材生產線。

各自認領零件再加值

規畫月產量衝上 100 台

同樣的過程，也發生在二代隊其他成員身上。「拯救世界」目標明確下，在合作過程中，沒人談未來的分潤或訂單，幾個人圍著機器、看著機械零件討論幾個小時不停，兩、三天內就試出一種新解方。

他們各自認領了製程中的關鍵零組件，將自身專業「加值」在這項設備上。

例如，創維塑膠二代林毅桓，從 50 種塑膠材質中試驗出最適合篩檢檢體的材質，製造放檢體的關鍵膜管；線材公司新呈工業二代陳泳睿，忙著擴充自家產能，替快篩設備解決所須的千條線路量產問題；專替半導體、航太與汽車大廠做精密金屬零件與溫控系統的苗成企業二代賴彥宏，負責把列特博現有的溫控優化，確保篩檢時的穩定度。

豐藝電子二代陳少翎，則把原本由工程師手工焊接的印刷電路板，轉為自動化生產，還加入智慧監控，做為未來設備維修、優化時的參考。

其中，豐藝電子也有客戶專做喉鏡機，在這次疫情中治療重症患者，讓陳少翎對這次合作感觸頗深，「做醫療器材這麼久，第一次覺得自己有貢獻，真的在救人。」他說。

目前他們規畫月產量至少為 30 台，之後增加到每月 100 台。列特博也預計 1 個月內，可取得台灣認證與美國食品暨藥物管理局發給供應商的 EUA（緊急使用授權），屆時，這套設備就可銷售至全台與全美各地醫療院所，甚至其他疫情重災區。

以前最好生意都自己賺

現在發現，成長捷徑是分享

不過，這套設備若具有如此龐大商機潛力，成員間真沒想過利益的議題？

「以前，跨業，甚至跨公司合作為什麼這麼難？」歐陽志成反問我們。

「因為大家都怕秘密被別人學走，成為競爭對手，所以自己什麼都要碰，而且最好生意都自己做、自己賺，」他說，這次合作，大家都發現，讓企業快速成長的「捷徑」，「是靠夥伴間幫忙、分享，這是最快長大的方式！」

先一起強大，自己，自會強壯。

「一開始不談商業目的，往往最具有商業價值，」相較一代口罩國家隊，二代大學創校校長陳來助認為這群二代隊的組成，在短短一個月內處理了創新、轉型、升級、接班 4 大產業課題，讓這次合作含金量極高，「這是未來台灣 10 年、20 年內的工程，但這個團隊卻一次搞定。」

他認為，二代承接了台灣民間醞釀 30 年的製造實力，加上大家面對國際化市場的能力，可為台灣產業界帶來啟發，「現在產業轉型與需求來得又快又急，過去中小企業要 30 年、10 年慢慢磨一劍，現在這種模式行不通了，10 天就要你磨一劍，這背後需要集結百人磨劍，才可能做到。」

這群二代隊，正是一個眾人磨劍的故事，而往往能讓它更鋒利的秘密，就在於我們能否找出共同信仰的價值所在。

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來源：《商業周刊》 1694 期

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