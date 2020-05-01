波音擬發行250億美元債券 暫不尋求政府紓困

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致航空旅遊需求萎縮，並重創航空業者，波音 (BA-US) 於週四 (30 日) 宣佈，為了減輕疫情對營運所造成的損害，計劃發行金額達 250 億美元的債券，為史上最大的發行規模，且表示暫時不會尋求政府的紓困資金。

去年由於波音的 737 MAX 客機發生兩起空難事故，導致該公司面臨停產及停飛的威脅，而肺炎疫情的爆發，對波音而言更是雪上加霜。

波音曾於 3 月份時向美國政府尋求紓困，並表示至少需動用高達 600 億美元的貸款，以協助波音及其供應商渡過難關。

美國政府於 3 月份所通過的 2.2 兆美元經濟刺激法案中，有 170 億美元將以貸款的形式，提供國家安全相關產業紓困，而波音亦符合該紓困基金的適用資格。但政府要求波音以股權交換的形式取得紓困貸款，因此，目前波音仍尚未接受該救援方案。

波音 CEO Dave Calhoun 表示，受到政府刺激政策的激勵，疏緩了信用市場的壓力，因此，波音計劃透過發行債券，以籌措營運所需的資金。波音宣佈，將發行 7 檔債券，發行年期為 3 年至 40 年區間。

波音於週三 (29 日) 公佈了 2020 財年第一季財報，呈現連續兩個季度淨虧損，為了削減成本，該公司計劃縮減 10% 的人力、並停止生產包括 787 夢幻客機等機型。另外，為了提振流動性，波音已動支了 140 億美元的貸款額度。

波音及其主要競爭者空中巴士，皆因肺炎疫情而遭到前所未有的打擊，Calhoun 表示，預估至少要 2 至 3 年，航空旅遊的需求才能恢復至 2019 年的水準。

於週四 (30 日) 美股收盤，波音股價上漲 1.45%，達每股 141.02 美元。