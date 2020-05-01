美4月ISM製造業PMI意外優於預期 惟生產、僱傭指數仍觸70年新低

美國供應商管理協會 (ISM) 週五 (1 日) 公布 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 41.5，意外優於華爾街預期的 35，但仍大幅萎縮至近 10 年新低，其中生產和僱傭指數更是觸及 70 年最低水平。

4 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 27.1，為 2008 年 12 月以來最低，前值 42.2，月降幅創 69 年新高

生產指數報 27.5，為 1948 年 1 月有紀錄以來最低，前值 47.7，月降幅為 36 年新高

僱傭指數報 27.5，為 1949 年 6 月以來最低，前值 43.8，月降幅為 72 年新高

供應商交貨指數報 76，為 1974 年 4 月以來最高，前值 65，月增幅為 44 年新高

存貨指數報 49.7，前值 46.9

客戶端存貨指數報 48.8，前值 43.4

價格指數報 35.3，前值 37.4

未完成訂單指數報 37.8，前值 45.9

出口訂單指數報 35.3，前值 46.6

原物料進口指數報 42.7，前值 42.1

美國 4 月 ISM 製造業 PMI (圖：ISM)

根據上述報告，4 月新訂單、生產及僱傭指數呈現大幅收縮，三者皆跌破 30 大關，其中就業指數下滑反映美國慘淡的就業數據，昨 (30 日) 公布的初領失業金人數顯示，截至 4 月 25 日當週，美國領取失業救濟金的累計人數已突破 3000 萬人，幾乎是史上最嚴重的失業危機。

另外，4 月供應商交貨指數較上月大幅成長 11 個百分點，儘管如此，疫情大流行導致各國供應鏈中斷，供應商持續受到停工、運輸及進口限制所干擾。

ISM 主席 Timothy Fiore 表示：「隨著疫情和能源市場持續打擊製造業，六個主要產業中，食品、飲料和煙草製品表現依舊是最強勁的，運輸設備和金屬產品則為其中最弱。」

對於製造業前景看法，ISM 報告中的產業人士評論顯示，隨著美國絕大多數地區仍受制於封鎖措施，人們普遍對於前景抱持悲觀態度。