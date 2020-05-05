政院加碼紓困1萬元公所霧煞煞 龔明鑫致歉：6日開放申請

行政院長蘇貞昌昨 (4) 日宣布加碼紓困，無加保工作者及農漁民排富後，每人可獲 1 萬元，不過，各地公所完全不清楚新措施細節，電話被打爆，對此，政務委員龔明鑫今 (5) 日表示歉意，並坦言中央與地方聯繫上需要加強，衛福部明 (6) 日就會開放申請。

蘇揆昨天宣布擴大紓困，納入有工作無加保者及農漁民二大族群，如賣玉蘭花、流動攤商等，排富發放 1 萬元，不過，第一線的公所人員並未接獲新措施辦理相關訊息，台北市 1999 專線湧入大量詢問電話，全台各地公所的電話也被打爆，引發民怨。

龔明鑫指出，衛福部原先有做溝通，不過顯然中央與地方沒有聯繫好，導致許多民眾昨天馬上就前往公所申請，政府在行政步調上沒有說明清楚，對此表達歉意。

龔明鑫表示，衛福部已經宣布，針對無加保工作者的 1 萬元補助，會趁這兩天做好前置作業，6 日 (週三) 起正式開放申請，民眾可以先上網查詢或打衛福部 1957 社福專線詢問。

龔明鑫進一步指出，衛福部原有的急難關懷救助金，這次放寬因疫情請假而無法工作者也可適用，可發給 1 至 3 萬元，未加保勞工則要證明確實有工作但無投保，如果沒有證明也可以切結。

另外，透過職業工會投保的自營業者也有補貼方案，龔明鑫強調，這三項現金紓困只能擇一領取，如果重複領取就會被追回，不過，現金紓困及勞工貸款這兩項並不衝突，可同時使用。

至於農漁民的部分，農委會表示，本週農委會先跟第一線承辦的各鄉鎮農漁會進行工作宣導，農漁民從 11 日 (下週一) 起持身分證前往辦理即可，受理期限到 6 月 30 日。