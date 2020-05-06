美掀肉品荒 Impossible Foods、Beyond Meat：人造肉需求激增

美國肉品加工廠因人員染疫停工，牛豬肉供應短缺，對 Beyond Meat(BYND-US) 和 Impossible Foods 可能是利多，兩大人造肉業者最近零售銷售都交出佳績，目前也都在積極拓展鋪貨據點。

Beyond Meat 週二 (5 日) 公布的第 1 季財報優於華爾街預期，發言人說，公司股價自 3 月 18 日以來飆漲 85%，原因是零售商要求「趕快」交貨，以填滿全美各地超市的貨架。

Impossible Foods 情況類似，財務長 David Lee 說，正全力以赴，趕著供貨。

從週二開始，Impossible Foods 招牌產品「不可能漢堡」(Impossible Burger) 很快就會在 1700 間 Kroger 門市買得到。

該公司過去三個月來增加 777 個零售鋪貨據點，目前全美供貨門市已經超過 1000 家門市。

Lee 說，Impossible Foods 的人造肉 3 月和 4 月在生鮮超市銷售都締造新高。「我們的供應鏈並未中斷。雖然我們 95% 顧客都是肉食愛好者，但我們生產的方式和傳統肉品業大不相同，以植物為基底，對地球友善。」

Impossible Foods 在漢堡王 (Burger King) 試賣的計畫仍在進行中。

Beyond Meat 也在拓展據點，4 月 21 日起中國將近 4200 家星巴克 (SBUX-US) 門市都買得到其產品。