〈宏正法說〉歐美需求保守看 Q2力拚持平去年同期

宏正 (6277-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說會，財務長暨發言人陳健南表示，第 1 季疫情影響亞洲地區，但隨著歐美疫情爆發，第 2 季歐美需求將轉趨保守，目前訂單能見度可看到 6 月，但受物流、疫情不確定仍大，力拚回到去年水準。

展望今年，陳健南表示，第 2 季歐美疫情延燒，恐影響相關需求保守，亞洲地區則關注印度、中東貨物運輸，原定專案開標也恐遞延，預期下半年各國政府因應遠端需求，仍大規模投資公共建設、遠距設備，中長期仍可望受惠。

股利發放政策方面，陳健南指出，公司章程已修改，今年董事會將視整體營運狀況考慮每季配發。

宏正今也公告 4 月營收合併達 3.62 億元，月減 8.39%、年減 7.07%，累計今年前 4 月合併營收達 15.15 億元，年減 1.95%。

宏正第 1 季合併營收 11.53 億元，季減 13.69%、年減 0.22%，毛利率 60.51%，季減 0.71 個百分點、年增 0.82 個百分點，營益率 11.41%，季減 5.47 個百分點、年減 1.41 個百分點，稅後純益 3.02 億元，季增 10.11%、年增 159.51%，每股純益 2.53 元。

產品營收方面，宏正第 1 季 IT 架構管理解決方案 (Non Over IP) 占比 28.1%，IT 架構管理解決方案 (Over IP) 占比 10.4%，IT 架構管理解決方案 SMB 占比 23.1%，專業影音 20.2%、USB 周邊設備 6.6%，連接線材 4.8%，其他 6.7%，其中受惠宅商機，遠端、USB 周邊、專業影音皆有成長。