國光生Q1稅後虧損較去年同期收斂 每股虧0.05元

疫苗廠國光生 (4142-TW) 今 (8) 日公佈自結，第 1 季受惠去年疫苗出貨遞延，稅後虧損 2300 萬元，虧損較上季小幅增加，但較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.05 元。

國光生 3 月營收 518 萬元，月增 12.64%、年減 79.5%；稅後虧損 6790 萬元，虧損較去年同期小幅增加，每股虧損 0.17 元。

國光生 4 月因例行性歲修影響，營收 501 萬元，月減 3.15%、年減 81.16%；累計前 4 月營收 3.72 億元，年增 328.61%。

國光生自主研發的新冠候選疫苗，在動物試驗中的免疫試驗，經證實有效，預計今年第 3 季啟動人體臨床試驗，最快明年下半年量產、第 4 季可開始施打並滿足全台民眾需求。

國光生指出，為讓國人明年第 4 季可陸續施打疫苗，今日與政府相關單位進行訪談，雙方討論未來新冠疫苗相關法規及生產規劃，不過後續施打疫苗的方式，仍交由政府機關來決定。

展望後市，法人認為，國光生已取得今年約 6 成、近 370 萬劑公費流感疫苗，加上去年受政策影響，部分公費疫苗遞延至今年初交貨，估虧損將再收斂。