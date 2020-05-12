中美緊張關係升溫 川普政府禁止政府退休基金投資中國股市

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 持續影響美國，更延伸出美中兩方於病原的口水戰，加深了美中緊張的關係以及貿易戰和解的難度，據《彭博社》今日 (12 日) 報導，川普政府今日更下令美國相關政府基金將禁止投資中國股市。

美國總統川普今日 (12 日) 於白宮記者會提到，由於中國的種種事蹟讓其難以信任北京政府，並質疑中國在第一階段貿易協議的可達成性，對於後續貿易協定談判更是沒興趣，美中關係正持續惡化。

據內部知情人士表示，隨後國家經濟顧問 Larry Kudlow 與國家安全顧問 Robert O’Brien 與多位共和黨和民主黨國會議員前後致信勞工部長 Eugene Scalia 表示，他們質疑退休基金投資中國股市的合適性，並強調投資風險和國家安全的疑慮，最終聯邦退休儲蓄投資委員會 (Federal Retirement Thrift Investment Board) 決定，將暫停所有政府退休基金對中國股市的投資。

目前聯邦退休儲蓄投資委員會預計先將原先政府退休儲蓄基金投資於中國股市約 500 億美元轉至其他的國際基金，其中包含 MSCI 全球世界指數，此標的涵蓋了中國在內等新興市場。

不過，政府退休儲蓄基金早在 2017 年便已規劃將投資中國股市資金在 2020 年中期前轉移，過程中反對資金轉移方都在盡力阻止這轉移發生，以維護原先投資組合與保酬率，而最近幾周反對的行為更為明顯。

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