〈美股早盤〉鮑爾稱實行負利率可能性低 道瓊早盤續跌逾200點

週三 (13 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 針對美國經濟現況及展望發表談話，鮑爾表示，美國經濟仍具相當高的不確定性及下行風險，而為了避免經濟進一步惡化，鮑爾呼籲政府應採取更多的財政刺激政策支持，此外，鮑爾亦表示，聯準會並不考慮採取負利率政策，並暗示到年底前，實行負利率的機率相當低。

美國財政刺激方面，美眾議院民主黨於週二 (12 日) 公佈最新的 3 兆美元紓困法案細節，試圖緩解疫情對經濟造成的衝擊，內容包括州和地方政府的救濟、對基本工人直接發放支票和危險津貼等，眾議院計劃將在本週五進行投票，但這項法案很可能遭到共和黨的阻撓。

由於鮑爾對於美國的經濟前景抱持著較為保守的態度，週三 (13 日) 美股早盤延續昨日的跌勢，4 大指數於開盤皆下跌，道瓊指數下跌超過 200 點。

各國研擬解除封鎖、經濟重啟計劃

據《NHK》週三 (13 日) 報導，包括福岡、愛知、茨城、石川、岐阜在內的 39 縣，很可能提前解除目前的緊急狀態。日本政府於週四 (14 日) 可能公佈相關提案，如果在解除緊急狀態後，若每 10 萬人當中又出現 5 人以上確診，將考慮再度宣佈進入緊急狀態。

針對美國經濟重啟計劃，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 於週二 (12 日) 表示，經濟若開放太快，恐怕會造成復甦不均衡，且企業過早復工，將引發新冠肺炎 (COVID-19) 第二波感染潮，並逆轉經濟復甦的成果。

美國擴大對中國制裁

外電報導，川普總統已指示美聯邦養老基金，停止投資超過 40 億美元的中概股，作為制裁中國的行動之一。

此外，美國國會正在推行法案，究責中國隱瞞新冠疫情，共和黨參議員格雷厄姆 (LindseyGraham) 於週二 (12 日) 提交《新冠究責法》(Covid-19 Accountability Act)，以施壓中國如實交代疫情始末。

截至台北時間週三 (13 日)22 時許：

道瓊指數下跌 275.53 點或 -1.16%，暫報 23489.25 點

那斯達克下跌 31.18 點或 -0.35%，暫報 8971.38 點

標普 500 下跌 20.36 點或 -0.71%，暫報 2849.76 點

費半下跌 5.62 點或 -0.33%，暫報 1718.39 點

台積電 ADR 上漲 1.25% 至每股 51.73 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.662%

紐約輕原油上漲 0.08% 至每桶 25.80 美元

布蘭特原油下跌 0.07% 至每桶 29.96 美元

黃金上漲 0.31% 至每盎司 1712.05 美元

美元指數下跌 0.10% 至 99.858 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

京東 (JD-US)

京東早盤上漲 3.51%，達 48.68 美元。

瑞穗分析師 James Lee 於週三 (13 日) 上調對於京東的股票評級，由「中立」調升至「買入」，並將目標價由每股 37 美元上調至 58 美元。Lee 表示，該公司的網路藥局業務相當具潛力，且受到新冠疫情的影響，亦促使消費者大量網購生活必需品。Lee 預估，網路藥局及電子商務市場的整體規模皆呈擴大趨勢。此外，Lee 認為，憑藉著京東的品牌知名度、以及強大的物流基礎設施，將為該公司帶來競爭優勢。

Uber (UBER-US)

Uber 早盤下跌 0.37%，達 32.28 美元。

據消息指出，Uber 正在向美食外送平台 Grubhub 提出收購要約。今年稍早 Grubhub 曾發布聲明否認出售傳言，而此前市場也有報導傳出，包含沃爾瑪 (WMT-US) 在內，至少有三家大型零售商計劃收購這家外送平台公司，當時 Grubhub 表示沒有出售計劃。

待 Uber 和 Grubhub 合併，這兩家美食外送巨頭將合而為一，有望為市場樹立新秩序。知情人士表示，Uber 此前曾和同業 DoorDash 進行合併談判，但後續結果不了了之。

輝瑞 (PFE-US)

輝瑞早盤上漲 0.03%，達 37.38 美元。

輝瑞於週二 (13 日) 宣佈，將進一步擴大新冠肺炎的疫苗人體試驗，希望受試者能在 9 月份前達到數千人，最快能在 10 月底提供數百萬劑疫苗。

輝瑞與德國製藥商 BioNTech 合作共同開發出實驗性病毒疫苗 BNT162，並已於上週二展開第一批人體試驗，輝瑞希望首批臨床試驗的受測者至少能達到 360 人。輝瑞執行長 Albert Bourla 表示，疫苗有望於年底前在美國量產分銷，並預計 2021 年疫苗劑量可能提升至數億。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月核心 PPI 年增率報 0.6%，預估 0.8%，前值 1.4%

美國 4 月核心 PPI 月增率報 -0.3%，預估 -0.1%，前值 0.2%

美國 4 月 PPI 年增率報 -1.2%，預估 -0.2%，前值 0.7%

美國 4 月 PPI 月增率報 -1.3%，預估 -0.4%，前值 -0.2%

美國 PPI 年增率、月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

保德信策略師 Quincy Krosby 表示，由於市場預期經濟重啟後將可刺激景氣復甦，促使美股於上週呈現連續上漲的趨勢，且 S&P 500 指數亦漲至接近 3000 點，這時市場需要更多的利多因素，才能刺激 S&P 500 指數進一步突破 3000 點，而其中的重要因素之一，為在經濟重啟之後，是否能控制確診病例數不再度增加。此外，中美貿易戰是否重啟，也是投資人須關注的重點之一。

新冠疫情導致美國企業營收受到衝擊，為了維持帳上充足的現金流量，許多企業已宣布將暫緩股票回購及股利發放，根據美國銀行預估數據顯示，S&P 500 企業於 Q2 的股票回購規模，將會下滑 90%，創下歷史新低紀錄。