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川普投顧上線：別聽空頭 他們在操控股市

鉅亨網編譯羅昀玫
川普投顧上線：別聽空頭的話 他們在操控股市 (圖片：AFP)
川普投顧上線：別聽空頭的話 他們在操控股市 (圖片：AFP)
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週三 (13 日) 美國總統川普把矛頭指向富有的投資者，指責他們唱空美股，企圖操控股市獲利。

美國總統川普週三推文警告，要提防那些億萬富翁投資者利用對股市的負面評論，大舉做空股市獲利。

(圖片：川普推特)
(圖片：川普推特)

川普向來將美股視為上任以來最大政績，週三川普推文警告：「當所謂的富人對市場發表負面言論時，投資人必須永遠記住，這些人正大舉做空市場，如果市場下跌，他們就會賺很多錢。然後，他們會轉向看漲，在積極地宣傳，促使股市走高。」

儘管川普沒有點名到底富人是誰？但華爾街多位投資大亨近期都紛紛表示，美股正處於歷史上過高的估值。

由於投資者對經濟重啟的希望下，美股已從 3 月份的低點大幅反彈，標準普爾 500 指數基於未來 12 個月的預估本益比正加速膨脹，已升至 20 上方，為 2002 年以來最高水準。

億萬富翁、知名避險基金投資人朱肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 週二指出，股市的風險報酬比率是他生涯所見最糟的，而且疫情對經濟影響是長期的，大家已對於抗疫藥物瑞德西韋過度反應，投資人期待 V 型復甦僅是幻想。

另一名億萬富翁、知名對沖基金阿帕盧薩資產管理公司創辦人 David Tepper 週三向投資人發出警告：「在週三的拋售潮前，美股可能是我歷年見過估值第二高的股市。我會說，1999 年 (網際網路泡沫時期) 美股被高估得更多。」

知名華爾街大空頭、對沖基金經理人 Kyle Bass 週三預測，美國經濟將經歷比金融危機時期嚴重三倍以上的萎縮。

Kyle Bass 警告：「試想如果到了 11 月 (美國總統大選)，美股再創歷史新高，失業率達 15%，而沒有食物供給，世界會發生什麼情況？」