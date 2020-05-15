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〈美股盤後〉油市回春！銀行股勢不可擋 道瓊先蹲後跳告別連三黑

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉油市回春！銀行股勢不可擋 道瓊先蹲後跳揮別連三黑 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉油市回春！銀行股勢不可擋 道瓊先蹲後跳揮別連三黑 (圖片：AFP)
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週四 (14 日) 美國上周初請失業數據再增 298.1 萬人，華爾街評估新冠疫情對經濟前景的影響、美國各州的重啟經濟進度，四大指數早盤一片漆黑。

尾盤時段，富國銀行、摩根大通和美國銀行等銀行股漲勢勢不可擋、油價噴漲帶動能源股揚升，台積電有望本週宣布赴美設廠計畫，晶片股一路攻高，道瓊上演逆轉行情，由黑翻紅漲逾 370 點，終止連續三個交易日收跌困境。

道瓊15分鐘走勢圖 (圖片：investing)
道瓊 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

美中緊張局勢持續升級，美國總統川普週四稱：「我現在不想跟中國國家主席習近平說話，我對中國感到非常失望，美國可能切斷與中國整個關係。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 440 萬例，死亡數突破 30 萬例，美國迄今累計確診數超過 140 萬，死亡人數至少 8.5 萬。

世界衛生組織 (WHO) 警告，新冠病毒可能像愛滋病一樣永遠不會消失，全球需要 4 到 5 年時間才能控制新冠疫情。

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 377.37 點，或 1.62%，收 23,625.34 點。
  • 標普 500 指數上漲 32.50 點，或 1.15%，收 2,852.50 點。
  • 那斯達克指數上漲 80.55 點，或 0.91%，收 8,943.72 點。
  • 費城半導體指數上漲 47.48 點，或 2.81%，收 1,739.05 點。
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標普所有板塊僅必需消費品板塊收黑，金融股領漲 (+2.64%)，其次為非必需消費品、資訊科技板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎集體上漲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.88%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.61%；臉書 (FB-US) 上漲 0.83%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.63%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.43%。

道瓊 30 檔成分股以金融股領軍大漲。美國運通 (AXP-US) 上漲 7.41%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 4.54%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 4.15%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.59%；高盛 (GS-US) 上漲 1.54%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.52%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.88%。

費半成份股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 上漲 4.47%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.32%；美光 (MU-US) 上漲 5.05%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.22%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.71%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.40%。

台股 ADR 全數勁揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.32%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.91%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.04%。

焦點個股與財報

《華爾街日報》和《路透社》週四 (14 日) 引述消息人士報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 計畫赴美建置先進製程產能，預計本週五將宣布赴美設廠計畫，地點落在亞利桑那州。

特斯拉 (TSLA-US) 週四發出內部信警告，員工應返回加州弗里蒙特 (Fremont) 超級工廠復工，否則將會失去失業救濟金，其股價上漲 1.56%。

蘋果週四證實已收購虛擬實境活動直播公司 NextVR，但未具體說明交易的價格或條件，早期外媒預估這筆收購可能達 1 億美元。此外，另一科技巨頭微軟宣布收購 Metaswitch Networks，以強化其電信領域發展。

3M (MMM-US) 週四宣布，該公司 4 月份銷售額下降了 11%，口罩需求增長無法彌補其他產線銷售下降，運輸與電子部門受到打擊最大，銷售額大砍 20%，其週四股價下跌 0.095%

思科 (CSCO-US) 上漲 4.53%，主因是其 Q3 業績超預期，調整後每股純益從去年同期 78 美分升至 79 美分，高於華爾街預期的 71 美分，但預計 Q4 營收將加速下滑。

新冠疫情重挫業務，美國衞星公司 Intelsat 在美申請破產保護，Intelsat (I-US) 週五股價大崩跌 36.57% 至每股 0.50 美元

經濟數據

  • 美國 5/9 當週初請失業金 (萬人) 報 298.1，預估 250.0，前值 316.9
  • 美國 5/9 當週初請失業金 (萬人) 四週均值報 361.65，前值 417.3
  • 美國 4 月進口物價指數年增率報 -6.8%，預估 -7.3%，前值 -4.1%
  • 美國 4 月進口物價指數月增率報 -2.6%，預估 -3.1%，前值 -2.3%
  • 美國 4 月出口物價指數年增率報 -7.0%，前值 -3.6%
  • 美國 4 月出口物價指數月增率報 -3.3%，預估 -2.3%，前值 -1.6%
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美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

投資機構 MKM Partners 首席技術分析師 Jonathan Krinsky 週三在一份報告中寫道：「與科技股相比，美國銀行股已變得非常疲弱，觸底反彈的轉捩點即將到來。」

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「今天又有一個關於初請失業金人數的壞消息。在過去兩個月裡，每次都像今天這樣尾盤反彈，就是不希望出現過於激進的賣空。」

聯準會 (Fed) 主席鮑爾發出經濟警告後，美國明尼蘇達 Fed 分行總裁 Neel Kashkari  表示，失業率四月份激增至 14.7% 後，該數據只會緩慢下滑，V 型經濟復甦已不可能了，復甦之路會是漫長的。

Neel Kashkari  稱未來幾個月，美國國會將不得不採取更多財政刺激措施支持美國民眾。

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