臉書調查：受疫情衝擊 美國31%小型企業已經停止運營

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來衝擊，根據臉書 (FB-US) 和小型企業圓桌會議 (Small Business Roundtable) 在 4 月份進行的一項調查顯示，已經有近三分之一的美國小型企業因疫情而停止運營，如果疫情持續，恐將使 11% 的小型企業預在未來三個月之內倒閉。

報告針對 86,000 名美國小型企業主和員工進行了調查，顯示大多數倒閉的企業都不知道如何找到重新營運的資金，也不期待能重新僱用被迫裁掉的員工。

臉書運營長 Sheryl Sandberg 表示，數據結果令人震驚，這些企業是認為自己做不到，這不是他們不想去做。她表示，在正常時期，小型企業占美國就業成長的三分之二。

臉書的廣告客戶絕大多數來自小型企業，這些企業使用 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等應用程式來與客戶進行推銷與溝通。有超過三分之一的受訪企業表示，他們的產品銷售已經完全轉移到網路上。臉書也積極為這類型企業構建新工具，例如數位禮品卡和送餐按鈕等，以協助小企業恢復營運。

為防止疫情持續蔓延，美政府呼籲民眾待在家中並保持社交隔離，相關業務因此受挫。美國平價婚鞋品牌 Bella Belle Shoes 的聯合創辦人 Veronyca Kwan 表示，婚鞋業務 4 月份的銷售額暴跌了 75%。她表示，沒有婚禮舉行，新娘鞋的需求也驟跌。

先前，支付網絡機構 Veem 發布了一份調查，顯示約有 81% 的美國小型企業預計，疫情的影響將持續在未來 12-16 個月內影響業務，並有近 90% 的公司預期經濟放緩。

此外，有超過一半的公司表示，由於工廠關閉、邊境限制和整體產業停產而造成了中度到高度的供應鏈中斷。還有超過三分之一的公司表示，如今正在建立區域供應鏈，或迅速將供應鏈轉向提供當前所需的物品。有近四分之一的公司表明正在投資於新技術或調整資訊技術系統。