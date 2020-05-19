SONY砸4000億日圓 公開收購旗下金融子公司股票

日本索尼 (6758-JP) 將砸 4 千億日圓 (約 38 億美元) 實施 TOB，要將旗下的上市公司索尼金融控股 (8729-JP) 收編為完全子公司。

《日本經濟新聞》於週二 (19 日) 報導上述消息，索尼打算以每股 2600 日圓左右的價格，公開收購索尼金融控股的股票，若以 18 日的收盤價格每股 2064 日圓來看，索尼開出的條件約高出市場行情 3 成，索尼在目前已有出資約 65%，預計在今年夏天就會完成 TOB 作業。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

索尼金融控股的總資產約高達 14.5 兆日圓，就股票上市的事業子公司而言，在日本國內的金融機構當中也屬最大規模，該公司透過網路等管道所進行的汽車保險業務，其營收也連續 17 年在日本奪冠。索尼銀行的託管資產餘額約達 2.6 兆日圓，外幣存款的規模也僅次於日本的三大銀行。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，目前索尼金融控股的股價，已較今年 2 月上旬時下滑約 2-3 成。索尼也請託有業務往來的銀行們擴大融資額度等，以確保在遇到緊急情況時，在手頭持有足夠現金。還有目前的股價相對較低，才會決定實施 TOB 將索尼金融控股完全子公司化。

索尼的金融部門在 2019 財年的營業利益高達 1296 億日圓，占全公司的 14%，是僅次於遊戲、半導體，以及音樂事業的賺錢部門。但是少數股東也拿走 3 成多的純益，也是希望透過完全的子公司化來將這些錢留住。

而未來索尼的 AI 及影像感測器等技術，也可望應用於金融及產險業務，期盼讓有安定收入的金融部門可以快速成長，以填補獲利變動較為劇烈的家電、電影等主要事業所產成的空缺。