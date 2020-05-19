行政院宣布新內閣人事布局 7月全面啟動振興方案

行政院今 (19) 日召開新內閣人事記者會，30 部會首長中，共 23 人留任、7 名新任，秘書長李孟諺指出，520 後，行政院長蘇貞昌將會在適當時機，說明未來 4 年發展的方向與新的政策。至於振興方案，政院正在做最後研擬，預計 6 月初向外界報告，7 月暑假全面啟動振興經濟。

李孟諺表示，新內閣名單仍延續接地氣、會做事的團隊，過去 1 年多，從非洲豬瘟防範、台商回台投資、財政稅收結餘等，直到現在的新冠肺炎防疫，都有相當好的成績、打下穩固的基礎，因此，大多部會首長都予以留任，繼續打拚。

內閣團隊新任閣員，仍依循多元、跨領域延攬人才，如新任金管會主委黃天牧就是從基層出身，長期在金管會體系，也是任期最久的副主委；台美事務委員會主委的楊珍妮，也是長年在經濟部國貿體系服務。此外，有許多閣員是從學界、政界延攬，同時也拔擢優秀的年輕人才。

李孟諺指出，新任科技部長吳政忠長年來積極參與科技產業發展，熟稔產業界相關事務，未來希望倚重吳政忠的專才，加速推廣 AI、5G、航太等產業的發展。

李孟諺強調，總統蔡英文 520 就職後，行政院長蘇貞昌將會在適當的時機，公布未來四年發展的方向與新的政策。

對於尚有 1 席政委未補齊，李孟諺表示，在政委與其督導業務部分，會再重新調整，新任國發會主委龔明鑫兼任政委，會繼續請他對於紓困、振興經濟來協助與推動。

隨著國內疫情趨緩，連續 12 天零確診，外界關注何時能進入振興階段？李孟諺表示，振興方案目前正在做最後研擬，預計 6 月初會向外界報告，讓各產業做相關準備，7 月暑假一開始，將全面啟動振興經濟。