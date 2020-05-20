〈美股盤後〉疫苗樂觀情緒降溫 道瓊下跌近400點

新冠疫苗消息帶動市場週一 (18 日) 大漲，亦帶動市場週二 (19 日) 大跌！美國健康新聞網站 STAT News 報導，Moderna 研發的新冠疫苗可能不如想像的那樣有效，引發華爾街疑慮，疫苗樂觀情緒降溫，道瓊下跌近 400 點，終止連續三個交易日的漲勢。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾和美財政部長梅努欽週二出席國會聽證，鮑爾表示：「我們承諾在這個充滿挑戰的時刻，我們致力於使用所有的工具來支持經濟，儘管這些行動只是更廣泛的公共部門應對措施的一部分。」

美財政部長梅努欽週二預計經濟將在第三或第四季復甦，並提出為中產階級減稅的想法。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 490 萬例，死亡數突破 32.1 萬例，美國迄今累計確診數超過 150 萬，死亡人數至少 9.1 萬。

世界衛生大會 (WHA) 閉幕日，美國總統川普再度向世界衛生組織 (WHO) 發出警告，該組織必須整頓其行為，必須做得更好，否則美國將不再與他們有任何瓜葛。

週一川普致函世衛秘書長譚德塞，要求 WHO 必須在 30 天進行變革，否則美國將永久終止金援並且不排除退出。譚德塞回應：「我們比任何人都更想要問責制，我們將繼續以戰略性領導，協調全球抗疫行動。」

週二 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 390.51 點，或 1.59%，收 24,206.86 點。

標普 500 指數下跌 30.97 點，或 1.05%，收 2,922.94 點。

那斯達克指數下跌 49.72 點，或 0.54%，收 9,185.10 點。

費城半導體指數下跌 6.93 點，或 0.39%，收 1,775.61 點。

標普所有板塊賣壓訊號觸發，能源股領跌，其次為金融、房地產板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲跌不一。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.95%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.58%；臉書 (FB-US) 上漲 1.73%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.78%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.69%。

道瓊 30 檔成分股多收低。波音 (BA-US) 下跌 3.69%；P&G (PG-US) 下跌 3.24%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 3.09%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.17%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.99%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.97%；高盛 (GS-US) 下跌 2.23%。

費半成份股互見漲跌。AMD (AMD-US) 上漲 1.61%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.62%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.63%；美光 (MU-US) 下跌 1.74%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.31%。

台股 ADR 全面淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.01%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.92%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.86%。

焦點企業消息

受惠於疫情促使雜貨和家庭用品業績增加，沃爾瑪 (WMT-US) 第一季財報電子商務銷售額猛增 74%，同店銷售額增長 10%，其股價下跌 2.12%。

美國大型家居裝修用品零售商家得寶 (HD-US)，2020 財年第一季財報，儘管營收表現強勁並優於市場預估值，但新冠疫情造成額外增加人工成本及防疫費用，獲利表現遜於預期，其股價下跌 2.67%。

繼候選新冠疫苗的人體試驗取得了積極結果後，美國生技公司 Moderna (MRNA-US) 宣佈進行二次募股，籌資超過 10 億美元，其股價下跌 10.41%。

陷入財務造假風暴的瑞幸咖啡 (LK-US) 自 4 月 7 日停牌至今，納斯達克交易所周二宣布，該公司將於週三開始重新恢復交易。

經濟數據

美國 4 月新屋開工 (萬戶) 報 89.1，預估 95.0，前值 121.3

美國 4 月新屋開工月增率報 -30.2%，預估 -21.9%，前值 -22.3%

美國 4 月營建許可 (萬戶) 報 107.4，預估 100.0，前值 135.3

美國 4 月營建許可月增率報 -20.8%，預估 -25.9%，前值 -6.8%

美國新屋開工數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

紐約國家證券首席市場策略師 Art Hogan 表示：「市場對醫療保健消息的渴望遠遠超過對經濟數據的渴望。」

Art Hogan 表示：「第二季市場大幅下降主要是受到萎縮的 GDP 增長率、財報和經濟數據推動，但我們沒料到，第二季推升市場因素是醫療保健方面的佳音。」

Creative Planning 總裁兼首席投資長 Peter Mallouk 稱：「我們將繼續看到市場波動，因為市場每天都在吸收有關疫情的訊息並將其定價，每天都在擷取每一條資訊，並立即將其定價。」