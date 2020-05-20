世界銀行：今年全球經濟預期萎縮5% 恐有6000萬人面臨「極端貧困」

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，世界銀行 (World Bank Group) 總裁 David Malpass 警告表示，疫情將使全球多達 6000 萬人陷入「極端貧困」，並預期今年全球經濟將下跌 5%。

Malpass 表示，隨著疫情的爆發，已經導致數百萬人失業、企業倒閉，較貧窮的國家首當其衝。全球數百萬人的生計被摧毀，醫療保健系統處於緊張狀態。「我們的估計是，將有多達 6000 萬人陷入極端貧困，這將會抹去過去 3 年中為減輕貧困方面取得的所有進展。」Malpass 說道。

目前世界銀行將「極端貧困」定義為每人每日生活費不足 1.90 美元。

Malpass 也提到，世界銀行正在提供 1,600 億美元的贈款和低息貸款，以幫助貧困國家應對危機。目前已經有 100 個發展中國家 (佔世界人口的 70%) 獲得了緊急資金。「儘管世界銀行提供了大量資源，但這還遠遠不夠。」Malpass 說道。

世界銀行也與國際貨幣基金組織 (IMF) 合作制定了一項計劃，允許較貧窮的國家要求減免債務，向 G20 集團成員國的貸款償還可延至今年年底。

先前，美國智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution) 的研究報告顯示，在美國，有近五分之一的兒童，因疫情造成的經濟衰退，正面臨飢餓與食物不足的問題。截至今年的 4 月下旬， 有 12 歲以下兒童的家庭中，有 17.4% 的家庭表示，自疫情開始以來，家中的兒童飲食不足，因為家庭買不起足夠的食物。根據政府數據，這一數字較 2008 年經濟蕭條時期高出約 4.5 倍。

小摩執行長 Jamie Dimon 表示，新冠肺炎疫情必須成為建立更公平社會的一記「警鐘」。「我熱切希望我們將此次危機轉化成催化劑來重建經濟，為更多的人，尤其是那些被遺棄太久的人們創造更多的機會。」Dimon 說道。