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〈美股盤後〉中美港關係山雨欲來 四大指數全數收黑

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉中美港關係山雨欲來 四大指數全數收黑 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉中美港關係山雨欲來 四大指數全數收黑 (圖片：AFP)
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美中關係持續陷入低谷，繼美國週三通過中企監督法案、對台軍售讓中國不悅，週四 (21 日) 美中再為香港議題相互交惡。

加上美上周又新增 240 萬人初領失業金，全球新冠確診累及破 500 萬例，四大指數週四同步盡墨，道瓊終場收跌逾百點，費半指數重挫近 3%。

為避免反送中情況重演，十三屆中國人大計畫將審議「香港版國安法」，以防堵香港國安上的漏洞，但繞過香港立法過程，直接將此法引入香港實施，讓外界質疑根本是落實一國一制。

美國總統川普對香港議題表示堅定立場稱，若此事發生，美國將以強而有力方式解決。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 500 萬例，死亡數突破 32.8 萬例，美國迄今累計確診數超過 153 萬，死亡人數至少 9.3 萬。

週四 (21 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 101.78 點，或 0.41%，收 24,474.12 點。
  • 標普 500 指數下跌 23.10 點，或 0.78%，收 2,948.51 點。
  • 那斯達克指數下跌 90.89 點，或 0.97%，收 9,284.88 點。
  • 費城半導體指數下跌 49.83 點，或 2.71%，收 1,790.96 點。
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標普所有板塊僅工業股收紅，能源股領跌，其次為資訊科技和必需消費品板塊。(圖片：Finviz)

美國參議院週三通過劍指中企的監督法案，要求外企證明其不受外國政府擁有或控制，促使部分中概股週四持續收黑。新浪 (SINA-US) 下跌 2.71%；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 2.13%。

科技五大巨擎利多出盡，亞馬遜自歷史高點滑落。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.05%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.75%；臉書 (FB-US) 上漲 0.62%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.17%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.20%。

道瓊 30 檔成分股多收跌。IBM (IBM-US) 下跌 1.86%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.79%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.03%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.76%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.27%；高盛 (GS-US) 下跌 0.74%；波音 (BA-US) 上漲 4.26%；雷神科技 (RTX-US) 上漲 3.98%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.80%。

費半成份股一片血染。AMD (AMD-US) 下跌 3.09%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.77%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.17%；美光 (MU-US) 下跌 3.04%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.26%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.01%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.97%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.16%。

焦點個股消息

中國搜尋引擎巨擘百度 (BIDU-US) 上漲 1.39%，外媒週四早盤傳出，隨美監管趨嚴，百度正考慮從那斯達克下市，但該公司隨後澄清是純屬謠言。

線上旅遊公司 Expedia (EXPE-US) 週三盤後公布第一季財報，持續凸顯新冠病毒對旅遊產業財務造成嚴重破壞，其股價下滑 3.23% 至每股 77.01 美元

美國大型消費電子零售商百思買 (BBY-US) 週四盤前公布 2020 財年第一季 (截至 5 月 2 日) 財報，由於封鎖措施導致百思買店面被迫關閉，Q1 的營收及獲利雙雙呈下滑的趨勢，拖累其股價下滑 4.37%。

遊戲發行商 Take-Two (TTWO-US) 最新財報表現優於預期，但其股價週四收跌 5.89%。由於疫情導致遊戲熱賣，Take-Two 年初至今已飆升近 20%，分析師認為，股價可能早就已反應利多。

關鍵經濟數據

  • 美國 5/9 當週首次初請失業金 (萬人) 報 243.8，預估 240.0，前值 298.1
  • 美國 5/9 當週首次初請失業金四週均值 (萬人) 報 304.2，前值 361.6
  • 費城 Fed 5 月製造業指數報 -43.1，預估 -40.0，前值 -56.6
  • 美國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值報 36.4，前值 27.0
  • 美國 5 月 Markit 製造業初值報 39.8，預估 37.8，前值 36.1
  • 美國 5 月 Markit 服務業初值報 36.9，預估 32.5，前值 26.7
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美國初領失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

美股在週二觸及兩個月的高點後隔二天，美中關係暗潮洶湧，促使週四美股四大指數全數收黑。

TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「我們看到貿易言論和美中之間的緊張關係升溫，這可能會給經濟復甦帶來阻礙。」

TrimTabs 資產管理公司首席執行長 Bob Shea 表示：「為即將到來的美國總統大選，中國似乎成為川普政府的箭靶，白宮下定決心對中國施壓，因為這比挽救已大打折扣的第一階段貿易協議更為有效。」

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