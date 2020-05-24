〈觀察〉本土疫情趨穩 昔日受創產業迎需求強勁反彈

自新冠肺炎疫情蔓延以來，不少內需產業處在海嘯來襲第一排，尤其飯店股、餐飲股和航空股等，連鎖健身業者同樣受到不小衝擊，不過，可觀察到，隨著本土零確診已超過 1 個月，多檔疫情受害股自低檔反彈已超過 20%，最多甚至超過 40%，事實上，餐飲、旅遊和健身習慣均屬剛性需求，只要是經營體質佳的業者，長期成長趨勢應不至於受此扭轉。

經歷 3 月血洗式的股市崩跌後，4 月起資金行情大發威，連帶不少疫情受害股的長期價值浮現，包括華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和台灣虎航 (6757-TW) 自 4 月以來漲幅均達 25% 左右，飯店族群中，連鎖飯店集團龍頭晶華 (2707-TW) 帶頭反彈達 27%，以郊區型飯店據點為主的高野 (2736-TW) 漲幅達 23.45%、六福 (2705-TW) 更是強彈達 30%，而雲品 (2748-TW) 也有超過 15% 漲幅；至於連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 更是飆漲逾 40%。

事實上，電子股在這波資金行情中扮演多頭要角，不過，傳產股多處在年線反壓之下，隨著 5 月母親節檔期以來百貨、餐廳和飯店來客明顯增加，可見疫情陰霾正在散去。

由於政府加強提倡「防疫新生活運動」，加上旅行社出入團禁令延至 6 月底，令多數連鎖餐飲業者均將用餐間距拉大致坪效下降，而航空、旅行社業者仍深陷慘霧中，市場一般預期，疫情海嘯第一排受害股除了第一季獲利重摔之外，第二季恐怕也不會好看，然而，當假期的聚餐和出遊人潮逐漸增加，業績谷底翻揚並反映在下半年可期。

據統計，台灣外食人口早已突破千萬，儘管短期因疫情使用餐需求轉向自煮或是外送，但不可諱言，餐廳提供的空間和氛圍，也是用餐的一環，同樣的，旅遊需求在休閒意識抬頭後，也是逐年攀升。

整體來看，在沒有二次感染並蔓延的前提下，存活下來的餐飲業者仍可望有良好的發揮空間，而國旅相關業者如飯店，可望在出境旅遊復甦恐相對緩慢之際，獲得轉單效益，並使長線的投資人先行逢低進場布局，而尚未明顯反彈的相關個股，後續仍值得期待補漲行情。