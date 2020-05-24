〈台股風向球〉兩大強權相爭不利大盤續攻 弱中透強個股崢嶸

過去一周台股虎頭蛇尾，周五大跌 197 點多方白忙一場，且高點 11021 點並未突破上一周高點，反映市場對兩岸關係、香港議題等不確定感加溫，加上美中緊張情勢加劇等壓力，不過，資金行情火熱盤勢弱中透強，仍有不少接棒演出的強勢股竄出，法人預料，本周仍是個股各自表現的。

中國上周五在北京公布「香港版國安法」草案，北京將根據需要在香港設立國家安全機構，藉此依法履行維護國家安全職責，導致陸港股當日暴跌，台股空頭壓力同步增溫，兩岸關係、香港議題等，都將再為 5 月底前的行情投下變數。

另一方面，美國對華為祭出新禁令，美中貿易衝突再度升溫，法人解讀，美國總統川普競選連任中，一方面透過制裁中國贏民心，卻同時確保不傷害美股和經濟面，因此，川普應有所拿捏，不至對股市有太大傷害，惟華為禁令對台廠相關供應鏈的影響，短期恐怕仍將反映在股價上。

除了國際政治情勢干擾金融市場，籌碼面來看，外資在些許轉買後，隨著陸港股重挫，上周五再度大舉賣超 291 億元，導致一周來共賣超 350 億元，同時，外資期貨未平倉多數時間仍低於 4 萬口，對短線後市看法顯然並不積極。

八大行庫過去一周連賣 3 個交易日，國家隊於 520 行情過後是否繼續積極撐盤，也有待觀察。

本周市場關注即將發布的總經數據，包括中國公布製造業 PMI、台灣公布景氣對策信號和 GDP 等， 同時，國內也有多家上市櫃廠商參與券商舉辦的法說會，包括富邦金、國泰金、美律、聯茂、上海商銀、緯創、嘉基、台達電、精測和台積電等。

永豐金投顧表示，本周大盤可能因美中關係緊張和香港國安法的變數而拉回，短多應防範，至於外資賣超台股的方向始終不變，反而使權值股騰出空間，令中小型個股有表現機會。

也有法人說明，短期要觀察的是能否連續站穩萬一關卡上，在面臨高檔壓力區之際，雖盤勢偏正面，仍須提防二次疫情爆發、美中關係變化莫測等不確定因素。