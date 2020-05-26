擁4房以上者不到5% 內政部：囤房稅對降低空屋率效果不顯著

近期囤房稅再度引發論戰，內政部今 (26) 日表示，透過統計資料與大數據分析，發現台灣囤房問題有限，持有 4 戶以上房屋稅籍者不到 5%，且整體趨勢朝向均衡發展，顯示囤房稅對空屋率的影響並不顯著。

依據財政部 2018 年「房屋稅籍所有人歸戶統計」推估，持有 1 間房子的人占總數 75.67%；持有 4 間以上房子的多屋者僅占房屋總數的 4.52%。顯示國內房屋所有權分布狀況尚屬均衡，並無明顯分配不均的囤房現象。

內政部指出，目前市場動態中，擁有少屋者買屋多、賣屋少，擁有多屋者則是買屋少、賣屋多。住宅分配從原來擁有多屋者手中逐漸移轉給首購族，整體住宅權屬的分配正朝向均衡趨勢發展。

內政部也從數據中發現，58.2% 的空屋是由擁有 1 間房屋者所有，僅 7% 的空屋是擁有 4 間以上房屋者所有。因此，多屋者所創造的空屋比例不高，實際狀況並非如外界認為的擁有多屋者傾向囤房閒置不用，且各縣市均呈現相似的結構。

(圖表：內政部提供)

內政部表示，實證結果也顯示，家戶成長可顯著降低空屋率，新屋增加對空屋率上升也有顯著影響，但台北市實施囤房稅對降低空屋率的效果非常不顯著。

內政部強調，從減少空屋的角度，讓年輕人、新婚者可離巢獨立生活，是降低空屋率的最佳方案。因此，政府擴大租金補貼、推動包租代管社會住宅，更可同時發揮協助青年與降低空屋的雙重效果。