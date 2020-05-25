〈房產〉內湖公寓首季成交量居北市之冠 北投、文山區緊追

台北市公寓交易量占比從 2017 年到 2019 年成長 2.4 個百分點，2019 年占比 24.9%，顯示台北市公寓需求仍高，去年內湖公寓交易件數居北市各行政區之冠，到今年第一季內湖公寓交易 90 件仍居全市之冠，其次為北投及文山區。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑指出，內湖區擁有科學園區及三軍總醫院，近年各大企業總部、百貨商場也相繼進駐，帶入大量就業人口。區內在明星學區及便利的交通與生活環境加持下，加上 4 字頭的親民公寓價格，讓不少於內湖工作之民眾選擇就近購屋，省下通勤時間。

中信房屋統計，今年第一季內湖公寓交易 90 件仍居全市之冠，其次為北投及文山區，不過，士林、信義區與中正區更是連續兩年第一季出現價減現象，顯示公寓價格確實鬆動，但是中山區公寓交易一枝獨秀，房價走出不同的格局，今年第一季實價交易平均單價比起 2018 年同季就成長近 24%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，中山區公寓產品價格表現出色，消費者多偏好總價介於 1000-2000 萬元的產品，主要受惠於區域內的黃金生活圈，且幾近北市地理中心，前往北市其他區域都相當便利，因此造就公寓價格有撐的現象。

張漢超認為，雖然目前公寓產品仍為成屋市場的交易主力，不過畢竟屋齡偏高，買入後往往需投入不少精神時間與費用進行整理，且在房貸條件上鑑價也較為嚴格，除非路段及個人貸款條件俱佳，否則多少都會影響放款成數、利率甚至年限。屋齡偏高、賣相不佳，再加上人口老化、對於長輩居家進出造成不便，因此使得許多屋主正考慮換屋出售，倘若後續缺乏接手買方，那麼除非屋主能適時給予更好的讓價條件，否則公寓產品恐有青黃不接的現象。