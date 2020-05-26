〈友訊經營權之爭〉獨董籲回歸公司治理 遵循法規行事

網通廠友訊 (2332-TW) 昨 (25) 日董事會通過變更今年股東常會召開日期，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳今 (26) 日回應，友訊指稱的委託書壟斷是莫須有指控，呼籲公司將所有程序回到公司治理的基本，遵循法規行事。

友訊昨日召開董事會，通過更改今年股東常會召開日期，由 6 月 15 日延期至 29 日，且更改股東會日期為依法辦理，一切以保障股東權益為原則。不過，隨即遭證交所公告違反重大訊息規定，處以新台幣 30 萬元罰款，若未能改善，恐遭打入全額交割股。

對此，馮忠鵬、鍾祥鳳認為，董事長胡雪可能不在乎這幾十萬的罰款，也不在乎是否被打入全額交割股，但對全體股東而言，這樣的結果情何以堪，對品牌形象、企業商譽也造成傷害。

針對友訊指稱，台鋼集團涉嫌以多家上市櫃公司資金娜定委託書通路，不當、不法收取股東會委託書，造成委託書壟斷現象，馮忠鵬、鍾祥鳳則表示，我國證券交易法對委託書徵求之方式、資格、時程等，均有鉅細靡遺之嚴格規範，若任何一方有具體違法情事，應具證向證交所及金管會等主管機關檢舉。

馮忠鵬、鍾祥鳳呼籲友訊恪遵公司治理原則，將所有程序回到公司治理的基本，並遵循法規行事，勿以一己之私，損及股東權益，背棄股東託付。