台灣金融業香港總曝險9348億元 創今年新低

中國全國人大將推「香港版國安法」，外界關切金融業曝險狀況，金管會今 (26) 日公布，截至今 (2020) 年 4 月底，我國金融三業－－銀行、保險、證券對香港曝險金額達新台幣 9348 億元，為今年以來新低。

港版國安法近期衝擊資本市場，由於我國金融業與香港往來密切，外界擔心我國金融在香港的曝險同步受到衝擊。

據金管會統計，金融三業曝險總額從去年底的 9654 億元，而 2 月底降到 9507 億元，3 月底微幅回升至 9537 億元，但是 4 月一口氣降到 9348 億元，光 4 月單月就大減 189 億元。

銀行業部分，至 4 月底止，台灣銀行業在香港曝險金額為 6877 億元，其中，授信總額為 5270 億元，投資總額為 1607 億元，都是今年以來新低。

保險業部分，至 4 月底止，台灣整體保險業在香港曝險金額為 1725 億元，比起 3 月底的 1704 億元、2 月底 1712 億元略為提高。

至於證券業（包括事業投資、有價證券投資等），至 4 月底止，台灣證券期貨業在香港曝險金額為 746 億元，也是今年以來新低。

金管會強調，就最新回報情況，我國金融業在香港據點的營運，目前並沒有受到影響，資金移動也都正常，有時業務本就會略為波動，因此需要再觀察，如果有任何影響，金管會也都要求必須即時通報，並持續關注相關曝險變化。