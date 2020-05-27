撐不住！波音本週將公布美國大規模裁員

美國波音公司 (BA-US) 傳出要在美國進行大規模裁員的消息，預估在本週就會正式公布。

根據《路透社》5 月 26 日報導，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，全球的航空產業受到重創。美國波音公司也發布消息，將對全球 16 萬名員工進行 10% 的人事精簡。

SPEEA (Society of Professional Engineering Employees in Aerospace) 在週二 (26 日) 向《路透社》表示，說波音公司預告在本月 29 日的時候會通知他們進行裁員。在目前有 1.76 萬名的波音員工加入 SPEEA。

但是在截稿前，波音公司未對這項消息發表評論。

波音公司股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

波音公司執行長凱爾洪 (David Calhoun) 曾在上月表示，該公司希望透過自願離職、自然離職，或以非自願離職方式來刪減 10% 的員工。

而根據 SPEEA 的說法，該組織的成員當中，已有約 1300 人申請自願離職。

另根據美國華盛頓州的地方報紙「Puget Sound Business Journal」在先前所作報導，波音正打算實施數千人規模的裁員行動，並已向工會高層預告，有 15% 至 20% 的工會成員將成為裁員對象。

公會相關人士證實了該則報導內容。而 SPEEA 的參加人員除了來自華盛頓州之外，也有波音位在南加州據點的工程師及技術人員加入。