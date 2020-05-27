〈美股早盤〉經濟重啟促美股連兩日大漲 道瓊早盤突破25000點

由於市場樂觀預期，在美國重啟經濟活動後，各項商業活動將有望逐漸恢復正常，促使週三 (27 日) 美股早盤延續週二 (26 日) 的漲勢，4 大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 300 點，突破 25000 點。

美國對中國制裁

外電報導，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 於週二 (26 日) 表示，川普對北京非常不滿，「對他來說，美中貿易協議已經不像以前那麼重要」。

此外，川普政府考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，假如中國實施港版國安法，將祭出限制交易、凍結資產等方式回應。

各國紓困計劃

據報導，歐盟將提出高達 7500 億歐元 (合 8230 億美元) 的新財政刺激方案，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退。

歐盟官員表示，計劃中的 5000 億歐元將以贈款的形式分配給成員國，另外 2500 億歐元將以貸款的形式提供。另一位知情人士透露，義大利將因此獲得 818 億歐元，西班牙將獲得 773 億歐元，希臘將獲得 225 億歐元，法國將獲得 390 億歐元。

日本於週三 (27 日) 宣佈 90 兆日圓的企業紓困案，日本政府將透過官股及民間金融機構，提供 60 兆日圓無利息、無擔保的融資，以協助企業渡過危機。此外，另有 12 兆日圓將用於企業的資本援助及不良債權，還備有 15 兆日圓的公家資金可提供給金融機構。

截至台北時間週三 (27 日)22 時許：

道瓊指數上漲 323.48 點或 1.29%，暫報 25318.59 點

那斯達克上漲 8.14 點或 0.09%，暫報 9348.36 點

標普 500 上漲 26.17 點或 0.87%，暫報 3017.94 點

費半上漲 14.52 點或 0.80%，暫報 1834.80 點

台積電 ADR 上漲 0.59% 至每股 51.13 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.703%

紐約輕原油下跌 2.24% 至每桶 33.58 美元

布蘭特原油下跌 2.24% 至每桶 35.36 美元

黃金下跌 0.89% 至每盎司 1690.50 美元

美元指數上漲 0.09% 至 98.998 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US)

沃爾瑪早盤上漲 0.18%，達 123.94 美元。

沃爾瑪宣佈將與時尚二手商品網站 ThredUP 合作，於線上銷售 ThredUP 的二手服飾及鞋類等。沃爾瑪將可藉由與 ThredUP 的合作，刺激電子商務業務的成長，並擴大時尚領域的市佔率。

沃爾瑪電子商務時尚業務的部門主管 Denise Incandela 表示，在過去一年，沃爾瑪持續與 ThredUP 洽談業務合作機會。沃爾瑪致力於擴展時尚商品業務的市佔率，以吸引更多族群的消費者

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 0.13%，達 317.39 美元。

蘋果於週二 (26 日) 宣佈，計劃在本週讓大約 100 多家美國門市重新營運。蘋果零售部副總裁 Deirdre O'Brien 表示，蘋果本週將在美國亞利桑那州、加州、佛羅里達州、紐約州等 21 州重啟蘋果門市，估計到本週末，美國 271 家蘋果門市，將有 130 家開業，目前蘋果在全球擁有 510 家分店。

此外，O'Brien 亦表示，為了客戶安全和方便起見，大多數門市僅提供路邊 (curbside) 或店面服務， 替消費者提供線上訂單取貨和 Genius Bar 預約等服務。

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 2.58%，達 148.40 美元。

據報導，波音預告將在本月 29 日時，宣佈 2500 名的自願離職計劃，由於疫情導致全球航空產業受到重創，波音於日前曾表示，希望透過自願離職或非自願離職方式，對全球 16 萬名員工進行 10% 的人事精簡。

此外，根據美國華盛頓州的地方報紙「Puget Sound Business Journal」在先前所作報導，波音正打算實施數千人的裁員行動，並已向工會高層預告，有 15% 至 20% 的工會成員將成為裁員對象。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美股於近日來呈現上揚趨勢，Leuthold Group 的策略師 Jim Paulsen 表示，這是自疫情爆發以來首次，市場充斥著利多消息，S&P 500 指數終於回漲並重新站上 200 日移動平均線 (3000 點)，且新冠病毒疫苗的開發亦顯得相當有希望。

MKM Partners 的首席經濟學家 Michael Darda 表示，之前當股市呈現 V 型反彈時，市場不斷出現懷疑的聲音，但近日來，經濟數據開始呈現好轉的跡象，除了房地產景氣優於預期之外，隨著美國各州重啟經濟活動，預期各項商業數據也將有望回升。