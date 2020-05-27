是方IDC、雲端服務需求強勁 全年營收維持雙位數成長

中華電 (2412-TW) 小金雞是方電訊 (6561-TW) 總經理劉耀元今 (27) 日表示，公司四大產品線中，以 IDC、雲端服務應用成長最強勁，其中雲端服務今年首季營收年增 30%，看好 5G、物聯網趨勢，預期雲端成長動能可望維持雙位數。

是方電訊有四大產品線，包括 IDC 機房服務、數據網路服務、語音通訊服務及雲端應用服務，劉耀元表示，各產品線環環相扣，其中以 IDC 與雲端應用成長最快速，相比其他電信產業，是方有 9 成是月租型客戶，也讓營收相對穩定。

雲端服務已是未來趨勢，在全球公有雲市場中，Google、微軟、Amazon、IBM 等供應商，已控制全球四分之三的雲服務市場，雲服務也成為企業必須擁有的服務項目之一。

展望後市，劉耀元指出，今年首季雲端應用服務營收年增 30%，隨著雲服務需求持續擴大，成長動能可望持續至下半年，加上今年下半年台灣電信商將陸續提供 5G 服務，不過預期最快要到明年下半年至 2022 年上半年，才會有大量的 5G 使用者，不過仍可望對攝據服務有正面挹注。

針對新冠肺炎疫情，劉耀元表示，疫情對公司營運有正、負面影響，正面為，B2C 的消費者追劇需求增加，網路頻寬、流量同步成長；但另一方面飯店、觀光業者的網路使用量下滑，正反衝擊下，對公司營運影響並未有太大變化。