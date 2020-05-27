〈友訊經營權之爭〉股東委託律師赴北檢告5董事背信 公司擬提誣告回擊

網通廠友訊 (2332-TW) 經營權之爭延燒至法律戰，名列市場派股東常會委託書徵求人之一的股東黃俊仁，今 (27) 日委託律師，赴北檢針對公司派 5 名董事提告；對此，友訊也反擊表態將提出誣告。

友訊 25 日董事會通過將股東常會日期由 6 月 15 日延至 6 月 29 日，遭證交所質疑公司變更股東會日期的適法性並重罰 30 萬元，同時要求友訊限期改善，否則將按次處違約金或列為變更交易方法有價證券。

友訊股東黃俊仁今日發出聲明，認為友訊董事會執意維持延後開會的決議，恐導致友訊繼續遭證交所裁處違約金，甚至因此遭證交所列為變更交易方法之有價證券，打入全額交割股，屆時股價將因此受到重創，恐怕將造成友訊及全體股東超過 500 萬元的鉅額損害。

因此，黃俊仁今日也委託律師，前往台北地檢署，對出席 25 日董事會的董事胡雪、顧啟東、高宏毅、宋正一，以及獨董陳立君等 5 人，提出刑法第 342 條背信罪及證券交易法第 171 條第 1 項第 3 款特別背信罪之刑事告訴。

對此，友訊則重申，董事會決議合法有效，絕無程序違法或侵害股東及公司利益，無損害公司利益之背信⾏為市場派利⽤股東名義，對於董事提起背信等不實告訴，也將協助董事對不實指控之⼈提出誣告之訴追，以正視聽！