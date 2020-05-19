澳航：飛機上實施社交距離不可行 否則票價恐漲8-9倍

澳洲航空 (Qantas Airways) 週二 (19 日) 表示，在飛機上維持乘客社交距離的想法不可行，若真如此，機票價格將會大漲，反而打消人們搭機旅行的意願。

澳洲航空執長 Alan Joyce 週二說，在飛機上維持社交距離不切實際，公司不會讓中間座位空置，如果要求 1.5 公尺的社交距離，那麼一架有 128 個座位的飛機只能坐 22 個人—這代表票價可能要上漲 8-9 倍。

他表示，澳航的防疫措施將是簡化餐飲服務、加強飛機清潔，並要求乘客就座後限制機艙周圍的活動。

澳航集團醫療總監 Ian Hosegood 表示，戴口罩不會是強制性的，澳航將建議乘客戴上，以使每個人都安心，但從長遠來看，這種措施不太必要。

他說，數據表明，在飛機上感染冠狀病毒的風險極低，而且沒有記錄在案的傳播案例。

Joyce 指出，澳航目前的國內航班數量，只達到疫情前的 5% 左右，在國際航線上更只有 1%。隨著疫情趨緩，Joyce 認為，從 7 月起，澳洲國內旅行應該可以顯著恢復，助公司的運能提高到疫情前的 45-50%。

社交距離的提倡者主張，飛機上宜實施社交距離，讓中間座位空置，但業界許多人表示反對。國際航空運輸協會 (IATA) 表達不支持此一想法，讓乘客及機組人員均佩戴口罩，才是確保飛機上所有人安全的更有效措施。

卡達航空公司週一表示，其機組人員將穿著全身防護服，並調整服務，以減少與乘客的互動。公司指出，機組人員將配備護目鏡、手套和口罩，而乘客將被要求從 5 月 25 日起，必須戴口罩。