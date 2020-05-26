〈房產〉桃園標售案成績靚 捷運A10站住宅區土地37萬元/坪創區域新高

桃園市政府今 (26) 日首次在戶外辦理包括機場捷運 A10 站、中路與八德三地區區段徵收開發案土地標售，其中 11 個標號順利脫標，標出總金額達 31.1 億元，其中 A10 站標號 10 的單價最高，以每坪 37 萬元標出，創下實價登錄以來區域新高價紀錄。

桃園市政府今天共標售 17 個標號，22 筆土地，結果吸引 25 封標單搶標，其中 11 個標號順利脫標，標脫率達 64.7%，足見投標者對後市頗有信心。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，本次標售僅有第 13 標號為商業區土地，其餘土地皆為住宅區，最小面積從 59.8 坪到最大 1658.6 坪，平均底標單價為每坪 29.5-52.5 萬元間。其中標號 13 (新鼻段 233、235 地號) 土地，是本次唯一釋出商業區土地，土地面積約 1490.5 坪，土地緊鄰綠帶走廊且近車站，地點位置佳，吸引 2 封標單搶標，總價以 7 億 9889 萬元得標，每坪單價約 53.5 萬元標脫，是此次標脫土地中總價最高的一筆。

觀察住宅區標脫情況，標號 10(195 地號) 面積 453.8 坪，共吸引 3 封標單搶標，江怡慧指出，有趣的是該筆土地以總價 168,168,688 元標脫，果然也成功讓買家以「一路發」的氣勢拔得頭籌，一舉站上區域最高單價紀錄。江怡慧補充，由於座落位置佳，該筆土地不但與機捷山鼻站相鄰，也因近公園第 4 預定地、綠帶走廊，整體綠覆蓋率高，對未來在此購屋的民眾是一大優勢。

此外，本次標脫率達 64.7%，江怡慧表示，桃園有交通、建設與人口成長、各項產業以及航空城計畫等利多，讓開發者極具信心且更為積極搶進，顯見桃園房市整體動能有加溫趨勢，才吸引投資者進場標地。

台灣房屋南崁中山直營店店長呂思賢則認為，A10 站重劃區緊鄰山腳商圈與南山路三段一帶，近海湖坑口工業區，擁有不錯的就業市場，配合目前住宅區土地底標價格每坪在 30-37 萬元，除了貼近市場行情外，也符合買家期待，更吸引不少在地建商聞風而來。

同時，相較大竹與南崁區的建地價格，A10 站周邊的土地更具吸引力，以 3 字頭的行情以及商業區土地 5 字頭底價起標，更大幅降低建商取得土地的成本，換句話說，用一般住宅區的價格就能競標 A10 站商業區的土地，也為當地增添不少開發誘因，待未來重劃區啟動後，對在地工業區、機場等地的就業族群，更帶來更多購屋區域供選擇。