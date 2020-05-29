紐約Fed報告：美中貿易戰造成美企市值減損1.7兆美元

美國紐約 Fed 週四 (28 日) 發布報告，認為美中之間長達 2 年的貿易戰，造成美國企業市值減少 1.7 兆美元。

這份由經濟學家 Mary Amiti 、Sang Hoon Kong 和 David Weinstein 撰寫的研究發現，全球貿易衝突到 2019 年底，美國投資增長下降了 0.3 個百分點，到今年底將再削減 1.6 個百分點。

儘管兩國在 1 月份達成了第一階段貿易協議，暫時擱置衝突，並阻止了最新一批計畫中的關稅生效，但仍有數千億美元的關稅存在。

Fed 去年 11 月的報告認為，美國公司承擔了美國進口關稅提高的幾乎所有成本，而由於中國課徵報復的關稅，向中國出口公司的利潤也減少，這一發現與美國總統川普所說，中國正在支付關稅的說法背道而馳。

研究人員發現，由於預期較低的獲利能力，也損害了未來的投資成長，貿易戰的宣布與股價下跌 8.9% 有關。即使在較長的交易時段內進行反彈調整，經濟學家的樣本在經歷了 7 個關鍵的貿易戰升級之後，仍然下跌了 2.9%。

報告指出，在抽樣調查的 3000 家美國公司中，有 46% 的公司透過進口、出口或藉由子公司銷售中國產品。平均而言，美國公司 2.3% 的銷售額來自中國。

報告稱，貿易戰似乎也導致了過去兩年中國經濟的放緩。中國經濟增長疲軟和對美國公司的非關稅報復，有可能使美國公司在中國市場的投資收益減少。