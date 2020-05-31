〈觀察〉住房市場二大趨勢已確立

今年以來飯店市場受到新冠肺炎疫情重創，不僅有多家業者停止客房服務，甚至陸續有上市櫃知名老牌星級業者宣布退出市場，儘管近期國旅有復甦跡象，使不少跌深觀光股啟動飆漲行情，不過，由於今年底前還有 12 家新飯店業者將加入競爭，可觀察到已有多家業者包括遠雄來 (2712-TW)、高野 (2736-TW)、寒舍 (2739-TW) 和雲品 (2748-TW) 等，均提到二個現象，住宿服務業供過於求的壓力短期難解，且大者恆大趨勢將越來越明顯。

據多家飯店業者股東會提供的年報資料可發現，業內看來台旅客市場正處於結構調整階段，尤其陸客與非陸客的比例正在消長。

除了客源改變，國內住房市場仍不斷有業者加入競爭，供需壓力難緩，尤其國內大型業主積極引進國外飯店集團品牌，中小型本土業者的生存空間恐更遭受壓縮。

遠雄來直指，住宿服務業銷售額處下降趨勢，國內旅遊市場的景氣逐年轉淡，尤其國內旅遊市場產品可複製性高，業者間常模仿或主打低價策略、同質性高，憂「國旅市場的景氣趨勢仍持續往下」、「來台人數衰退及住宿服務市場供過於求問題難解」。

高野則是提到，這場疫情風暴衝擊還看不到盡頭，雖目前看來疫情已過高峰，短期上國旅在長久壓抑下可望大幅成長，不過，觀光地區有民宿業者加入競爭，難脫供給過剩狀況，而飯店業唯有提升服務品質和經營管理能力，才能開創新局，並預料疫情後，飯店業恢復秩序的過程將是漫長且艱辛。

寒舍更直指，雖部分營運表現不佳業者陸續退出市場，不過，多家於景氣高峰時籌備、興建的住宿服務設施仍將持續投入營運，而近年又興起短期共享租屋平台網站，住房過多壓力難以有效舒解，同時，也憂心新開出的高級商務酒店將再瓜分有限的商務旅客和高消費族群。

雲品同樣提及，去年底全台觀光旅館總計為 127 家，其中 80 家是國際觀光旅館，47 家是一般觀 光旅館，反映多家國外酒店品牌因看好觀光客在台消費潛力，而陸續在台拓增據 點，然而，新設大型 商務酒店恐將瓜分商務和高消費族群客源，不利於觀光旅館整體住房率和平均 房價表現，市場競爭將更加激烈，因此，需透過獨 特市場行銷策略，從競爭環境中尋求穩定獲利。

據觀光局統計，第二季起至第四季將有 12 家觀光飯店將加入市場，其中有 9 家預計第四季取得營業執照，其中，台北南港凱撒飯店房間數共有 661 間，高雄市的德立莊酒店 85 館規劃 592 間客房，和逸飯店桃園青埔館有 218 間，喜來登宜蘭度假飯店則有 193 間等，合計 12 家業者共將新增 2896 間客房。

整體來看，飯店市場供給過剩態勢，恐怕短中期都是無解，即便國旅市場復甦，結構性問題仍有待長時間的調整，就看在此過程中，哪些業者能脫穎而出成為獲利常勝軍。