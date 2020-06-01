香港財政司司長：美制裁影響有限 聯匯制度穩定

美國總統川普宣布取消香港的特殊地位待遇，外界擔心香港金融制度恐受衝擊。香港財政司司長陳茂波出面喊話指出，「港版國安法」不影響資金自由進出及聯繫匯率制度。目前香港的外匯存底相當充裕，再加上有中國作後盾，港元不會出問題。他也向業界保證香港國際金融中心地位不會受到任何影響。

在美中進行金融戰之際，外界最擔心的就是香港聯繫匯率制度將崩解。陳茂波表示，香港聯匯制度自 1983 年實施以來，已經歷過多次考驗，如 2000 年網路泡沫、亞洲金融風暴、2008 年金融海嘯，證明該制度經得起考驗。

陳茂波解釋，聯繫匯率制度是香港自設的機制，自 1983 年實施運行的條件是需要持有充足的美元，以滿足資金進出時，可在 7.75 至 7.85 港元兌一美元區間內提供兌換保證。目前香港的外匯儲備規模相當充裕，資產超過 4400 億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，為港元提供最厚實的支撐，並且有國家作為後盾，這也是底氣所在。

同時過去一周香港金管局及銀行界均指出，並沒有明顯資金外流情況，港元匯率亦一直接近強方兌換保證區 (意指港元較美元強勢)。

(圖片: AFP)

針對美國威脅將有經濟方面的制裁行動，陳茂波認為，美國的制裁對香港市場帶來的實質影響有限，因美國在過去 10 年，在香港累計賺取約 3000 億美元的貿易順差，香港是美國最大貿易順差的單一經濟體，因此制裁行動只會有損美國企業在香港利益。

每年香港製造並出口到美國的貨物，只佔香港製造業的不到 2%，而高階敏感的設備和技術也一向不容易從美國進口，因此美國可能的制裁舉動是會為香港帶來一點影響，但暫時評估影響有限。

此外，陳茂波指出香港特別關稅區是「基本法」所賦予，和美國給香港的特殊地位待遇無關，美國若取消未來對香港的優惠關稅只是美國單方面。

他進一步表示，美國取消香港的特殊地位待遇最大影響可能是對投資人信心的衝擊。不過，在美國宣布相關政策後，香港的期貨和貨幣市場均十分冷靜，未出現大幅波動，反而香港期貨還出現反彈，此外也未監測到資金大規模外流情況。

