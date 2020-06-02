回應美國取消特殊待遇 香港商務局長：恐損害在港外企利益

香港商務及經濟發展局局長邱騰華週二 (2 日) 表示，作為全球重要金融樞紐，美國對香港地位構成的傷害，最終恐將波及所有在香港經營的外國公司，其中不乏一些美國企業。

美國總統川普為回應中國通過港版國安法，白宮政府已於上週五 (29 日) 宣布將採取行動取消對香港的特殊待遇，意味著香港可能因此失去零關稅優惠稅率，商品貿易恐受重大打擊，有市場人士分析，這項行動將對香港作為亞洲最大金融中心的地位造成重大打擊。

對此，邱騰華週二 (2 日) 批評川普政府的行為「不公平也不合理」，他表示，香港作為全球三大金融中心之一，任何傷害其關鍵地位的手段，都將對在港營運的企業造成影響，其中也包含許多外國企業。

邱騰華進一步指出，許多企業都在香港建立基地，作為通往中國、東亞和東南亞的重要門戶，外界擔心若美國撤回對香港的特殊待遇，預計超過 1300 家在港美國企業也會受到影響。

根據香港政府投資局 (InvestHK) 提供數據，去年母公司在香港以外地區，同時也有在香港經營業務的外國企業數量為 9040 家，較 2017 年增長近 10％，這些企業主要來自中國、日本、新加坡、美國和英國等地。

邱騰華敦促美國政府應重新考慮，並就此項決定對各自經濟及全球市場的影響進行全面計算。

邱騰華再次強調，頒布國家安全法並不會影響、傷害或侵蝕給予所有公民、實體以及企業的任何權利和特權，本地和海外亦同，並稱香港的國安法不僅將保持完整領土、保護國家安全，還將維持商業利益和穩定。