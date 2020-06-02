英國5月房價下跌1.7% 創2009年來最大跌幅

全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide) 於週二 (2 日) 公佈 5 月份房價指數月率，報下跌 1.7%，創下自 2009 年 2 月份以來最大的跌幅。

英國 Nationwide 房價指數月率 (圖：Investing.com)

此外，英國央行於週二 (2 日) 所公佈的 4 月份消費者信貸規模變化，亦創下自 1993 年該數據開始統計以來的最大減幅，顯示新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及防疫封鎖措施，對於英國的房市及消費支出皆造成了嚴重衝擊。

儘管隨著疫情逐漸放緩，英國政府已開始放寬封鎖措施，但疫情對於企業及勞動人口所造成的衝擊，導致英國正面臨著本世紀以來最嚴重的衰退。

封鎖措施導致英國的零售銷售額暴跌，而 5 月份的製造業表現，也仍舊呈現衰退的局面。此外，英國央行於 4 月份所頒發的抵押貸款許可僅達 1.58 萬件，創下史上最低紀錄。市場預期，英國央行將於本月宣佈增加資產購買的規模，以避免經濟持續惡化。

英國 4 月份的消費者信貸規模大幅減少，消費者於當月償還了 74 億英鎊 (約 93 億美元) 的貸款，主要來自於信用卡債務的償還。

英國消費者信貸規模大幅減少 (圖：Bloomberg)

由於消費者於疫情期間減少支出並增加儲蓄，預估到 2021 年經濟復甦之後，消費者支出及房市景氣將有望大幅反彈。

Pantheon Macroeconomics 經濟學家 Samuel Tombs 表示，當非必要性商店於 6 月份重新恢復營業之後，消費支出及信貸的規模也將反彈，但由於就業市場景氣的不確定性仍高，且疫情亦尚未完全獲得控制，家庭對於消費行為也將趨向保守。

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