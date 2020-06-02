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英國5月房價下跌1.7% 創2009年來最大跌幅

鉅亨網編譯張詩苡
英國5月房價下跌1.7% 創2009年來最大跌幅(圖：AFP)
英國5月房價下跌1.7% 創2009年來最大跌幅(圖：AFP)
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全英房屋抵押貸款協會英國房價指數英國消費者信貸新冠疫情封鎖措施

全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide) 於週二 (2 日) 公佈 5 月份房價指數月率，報下跌 1.7%，創下自 2009 年 2 月份以來最大的跌幅。

英國Nationwide房價指數(圖：Investing.com)
英國 Nationwide 房價指數月率 (圖：Investing.com)

此外，英國央行於週二 (2 日) 所公佈的 4 月份消費者信貸規模變化，亦創下自 1993 年該數據開始統計以來的最大減幅，顯示新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及防疫封鎖措施，對於英國的房市及消費支出皆造成了嚴重衝擊。

儘管隨著疫情逐漸放緩，英國政府已開始放寬封鎖措施，但疫情對於企業及勞動人口所造成的衝擊，導致英國正面臨著本世紀以來最嚴重的衰退。

封鎖措施導致英國的零售銷售額暴跌，而 5 月份的製造業表現，也仍舊呈現衰退的局面。此外，英國央行於 4 月份所頒發的抵押貸款許可僅達 1.58 萬件，創下史上最低紀錄。市場預期，英國央行將於本月宣佈增加資產購買的規模，以避免經濟持續惡化。

英國 4 月份的消費者信貸規模大幅減少，消費者於當月償還了 74 億英鎊 (約 93 億美元) 的貸款，主要來自於信用卡債務的償還。

英國消費者信貸規模大幅減少(圖：Bloomberg)
英國消費者信貸規模大幅減少 (圖：Bloomberg)

由於消費者於疫情期間減少支出並增加儲蓄，預估到 2021 年經濟復甦之後，消費者支出及房市景氣將有望大幅反彈。

Pantheon Macroeconomics 經濟學家 Samuel Tombs 表示，當非必要性商店於 6 月份重新恢復營業之後，消費支出及信貸的規模也將反彈，但由於就業市場景氣的不確定性仍高，且疫情亦尚未完全獲得控制，家庭對於消費行為也將趨向保守。

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