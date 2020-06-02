CAAM：預估5月中國汽車銷售增11.7% 呈連續兩個月增長

中國汽車工業協會 (CAAM) 於週二 (2 日) 表示，預估 5 月份中國的汽車銷售量增長 11.7%，達 214 萬輛，呈現連續兩個月增長的趨勢，顯示中國汽車市場景氣逐漸回溫。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發之前，受到美中貿易戰、以及中國經濟成長放緩的影響，中國的汽車銷售量呈現連續兩年衰退的局面。

但隨著疫情於中國放緩，預期將刺激消費者對於汽車的需求，再加上中國政府為了因應疫情所造成的損害，已透過新增財政赤字和特別國債的方式刺激經濟，規模達 2 兆人民幣。因此，市場對於中國汽車銷售的成長潛力，抱持著樂觀的態度。

根據 CAAM 數據顯示，4 月份中國汽車銷售量增長了 4.4%，報 207 萬輛，且預估 5 月份將進一步增長 11.7%，結束兩年以來汽車市場衰退的局面。

中國汽車銷售增長率 (圖：Bloomberg)

新冠肺炎對於汽車製造商及交易商皆造成重創，亦導致全球汽車產業呈現低迷的態勢。但近期以來逐漸改善的中國汽車銷售數據，對於福斯汽車 (Volkswagen) 及通用汽車 (GM-US) 等龍頭大廠而言，將是個好消息。

但是，CAAM 預估，今年 1 月至 5 月中國汽車銷售仍將下滑 23.1%，報 790 萬輛。此外，即使中國政府能有效控制疫情的擴大，今年汽車銷售仍將自 2019 年的 2500 萬輛下滑 15%，而倘若疫情無法獲得控制，則全年汽車銷售的衰退幅度恐將擴大至 25%。

此外，中國持續放緩的經濟、日益嚴格的汽車排放標準、以及共乘服務的快速發展，皆將為汽車銷售的成長增添不確定性。

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