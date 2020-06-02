友通併購效益抵銷疫情衝擊 5月單月及累積營收創同期高

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (2) 日公告 5 月營收，在去年併入其陽、羅昇貢獻下，月營收 6.55 億元，月減 4.5%、年增 19.4%，前五月營收 35.18 億元，年增 37%，雙創同期高。

友通第二季開始受到疫情影響歐美市場需求，如博弈客戶就全部停擺，雖然近期陸續解封，但對下半年能見度還是偏低，疫情對需求的影響恐延續至下半年。

觀察友通旗下幾個子公司表現，網安設備廠其陽 (3564-TW)5 月營收 1.08 億元，月減 5.6%、年增 6.5%；累積前五月營收 6.49 億元，年增 41.1%，也為同期最佳。

自動化驅動控制系統廠羅昇 (8374-TW)5 月營收 2.35 億元，月減 12.9%、年減 10.8%；前五月營收 11.38 億元，年減 13.3%；據了解，羅昇營收下滑，是因為淘汰價格、毛利不佳的訂單所致，但毛利率、獲利可望因此優化。

依照佳世達暨友通董事長陳其宏先前預估，友通今年上半年仍可望受惠去年併購的其陽、羅昇全年貢獻，降低疫情衝擊的影響，下半年營收目前看略與上半年持平。