標普：美制裁香港若衝擊金融業 恐將降評

「港版國安法」通過後引發美國宣布取消香港的特殊關係地位，根據《路透》報導，國際信評機構標準普爾表示，若美國制裁措施影響到香港的金融業，導致香港經濟出現下滑，標準普爾可能會下修香港的信用評等。

標準普爾分析師陳錦榮表示，香港「AA+」信用評等等同部份「AAA」評等的國家，但香港評等目前受經濟發展前景出現不確定性所影響。

他提出，若美國對香港採取的限制政策影響到香港的服務產業，特別是金融業，香港受到的經濟衝擊將會更嚴重。因此在最壞的情況下，一旦香港經濟成長的前景出現重大衝擊，標準普爾可能會調降對港的經濟評估，甚至會直接調降香港評等。

(圖片: AFP)

不過，陳錦榮也說，因為目前香港出口到美國產品只佔總出口約 0.1%，因此美國取消香港特殊關係地位不太可能對香港經濟產生重大影響。

自從去年香港出現社運後，標準普爾是 3 家國際主要信評機構中唯一未調降香港評等的機構。陳錦榮去年接受外媒訪問時表示，香港成為中國對外窗口的特殊優勢不會因社運而消失。即使香港經濟變差，但未足以讓標準普爾於未來一、兩年改變對港評等的看法。

不過，在新冠肺炎疫情爆發期間，標準普爾針對香港評等已提出警告，認為即使隨著疫情緩和政府逐步解除限制，加上中國經濟正常化可能有機會重新刺激香港消費市場，但歐美經濟衰退恐將會波及香港，加上香港經濟依賴旅遊，在肺炎影響之下該產業復元時間會拉長，最少需要 1 年，因此香港被下調評等的風險正在上升。

