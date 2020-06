全球車市回溫 汽車供應鏈營運可望築底 裕隆亮漲停燈

隨著各國重啟經濟活動、中國積極祭出補貼拉抬車市買氣,以及國內購車信心回穩,汽車及零組件供應鏈業績表現可望築底回升。

今 (4) 日相關個股持續強勁反彈,裕隆 (2201-TW) 盤中罕見亮漲停燈號,廣華 - KY(1338-TW) 續漲 8%,劍麟 (2228-TW) 漲半根停版,智伸科 (4551-TW)、宏旭 - KY(2243-TW)、英利 - KY(2239-TW) 和中華 (2204-TW) 均漲逾 4%,東陽 (1319-TW) 漲逾 3%。

車商指出,由於國內本土案例持續零確診,看車人潮明顯回升,5 月單月出貨達 33528 台,月增 8.8%。

法人認為,裕隆因短期不會再有提列資產減損的拖累,獲利可望回穩,今日罕見直攻漲停板,創下去年 8 月以來新高價。

而國內相關整車廠中華,儘管內銷四輪業務下滑,但下半年將推出 Zinger 貨卡,可望扭轉頹勢,加上裕隆虧損壓力減緩,將間接使中華車暫無需再有大幅認列虧損的壓力。

法人表示,短線全球車市買氣雖因疫情導致出貨銳減,但隨著各國車市正逐漸回到正常的產銷水準,汽車零組件的長期成長趨勢值得留意,尤其看好 SUV 滲透率提升與 AM(維修市場) 市場穩健成長等。

據福斯集團的 Transform 2025 + 計畫,至 2025 年休旅車比重將持續攀高至 40%,因此中長線成長趨勢不變。

而 AM 市場穩健成長的受惠股,法人認為可關注東陽,東陽 AM 業務中約有 70% 營收來自於北美,而 2012-2018 年美國新車銷售出現高速成長,高保有車輛數將進入 AM 市場消費,AM 需求維持成長趨勢無虞。