力拼20億支新冠疫苗？AstraZeneca預計9或10月開始分發

英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 週四宣布從今年 9 月或 10 月開始向英國、美國提供首批新冠肺炎疫苗，以生產 20 億支疫苗為目標。

阿斯特捷利康執行長 Pascal Soriot 表示，這 20 億支疫苗中，美國和英國佔 4 億支，中低收入國家佔 10 億，剩餘的疫苗預計能在 2021 年初分發完。

該公司稱，他們已與印度血清研究所 (Serum Institute of India) 簽署協議，該機構是全球最大疫苗製造商，根據協議，阿斯特捷利康預定於 2020 年底交付 4 億支疫苗。

這款代號 AZD1222 的疫苗最初是由英國牛津大學開發，並由阿斯特捷利康集團合作生產分銷。

牛津大學的詹納研究所 (Jenner Institute) 與牛津疫苗組織 (Oxford Vaccine Group) 合作開發出 AZD1222 疫苗，含有新冠病毒 (SARS-CoV-2) 中的一種蛋白質 (spike protein) 的遺傳物質。

Soriot 表示，疫苗的發放取決於 8 月份的最終臨床試驗，他們預計臨床試驗將和生產同時進行，這對製藥商來說是一項空前的舉動，因為這可能會有製造出無效藥物的風險。

目前約有 1 萬名成年志願者正在接受 AZD1222 的疫苗測試，根據阿斯特捷利康的新聞稿，到目前為止，該疫苗試驗結果「安全且良好」。

Soriot 補充說，公司正在建立全面的安全資訊庫，預料最終臨床試驗將有超過 5 萬名志願者參加。

「我相信我們可以將疫苗發放給全球數億人，最重要的是，低收入國家的民眾也能分配到疫苗。我們的目標是讓疫苗普及化。」Soriot 說。

與此同時，全球疫苗峰會圓滿落幕，各國政府和企業為全球疫苗免疫聯盟 (GAVI) 籌集近 88 億美元，超過原定 74 億美元目標。比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會亦向 GAVI 捐出 16 億美元。