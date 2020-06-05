彭博：川普急召競選團隊 因關鍵搖擺州民調落後拜登

據《彭博社》引述知情人士透露，美國總統川普週四 (4 日) 召集主要政治顧問在白宮開會，包括川普的連任競選總部經理 Brad Parscale，因為川普在主要關鍵搖擺州的民調地位，已出現動搖。

知情人士指出，川普女婿兼高階顧問、川普競選總部的實質領導人庫什納 (Jared Kushner) 參加了會議；副競選經理 Bill Stepien、川普的首席民調官 Tony Fabrizio 也參加了會議。

一位知情人士表示，估計這是一次緊張會議，因為內部民調顯示，川普在關鍵搖擺州的民調表現不佳；知情人士要求不具名，因為會議不在川普的公開日程中。

川普幕僚長 Mark Meadows 和共和黨全國委員會主席 Ronna McDaniel 也參加了會議。

據此前美媒《Fox News》週三 (3 日) 公佈的民調數據顯示，川普的競爭對手、前副總統拜登 (Joe Biden) 在全美範圍內以支持率 48% 比 40% 的優勢領先於川普，根據該民調，拜登在川普 2016 年贏得的三個州保持領先地位：威斯康辛州、俄亥俄州、亞利桑那州。

圖片：Fox News

同一調查顯示，上個月兩人在《Fox News》的民調還是 42% 不相上下。

另外據孟莫斯大學 (Monmouth University) 民調也顯示，拜登在全美以支持率 52% 比 41 % 領先川普。

而昆尼皮匹克大學 (Quinnipiac University) 民調則顯示，拜登與川普兩人在德州民調並駕齊驅，而這是川普最輸不起的共和黨州。

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