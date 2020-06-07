台積電股東會本周登場 聚焦華為禁令、赴美設廠等三大議題

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 周二 (9 日) 將召開股東會，預期除美國擴大圍堵華為的影響、赴美設廠佈局外，今年營運目標與資本支出是否調整，先進製程進度是否受影響等三大議題，將是市場關注焦點。

美國政府 5 月中進一步擴大對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨前，必須先取得出口許可，由於華為是台積電第二大客戶，去年營收占比約 15-20%，外資預期，台積電可能因此調降今年與明年的資本支出，營運表現也將受影響。

外資認為，華為是台積電第二大客戶，新禁令將對營收造成一定程度衝擊，目前外資圈對台積電今年營收預估平均數為 1.24 兆元，若扣除華為訂單，最悲觀情境不到 1 兆元，恐較去年衰退。

在今年 4 月的法說會上，被問及若美國政府擴大防堵華為，對營運的影響，當時，劉德音表示，公司研擬過各種情境，短期內營運將受影響，但長期來看，在大趨勢持續下，供應鏈將重新調整，並取得平衡，中長期影響有限。

日前也傳出，受到華為禁令影響，台積電決定延後 5 奈米擴產與 3 奈米試產時程，待美中貿易戰明朗後再做定奪，不過，台積電對此回應，均照進度進行中，並未如外傳延後，預期在股東會上，先進製程進度也將備受關注。

此外，台積電將在美國亞利桑那州建 5 奈米廠，預計投入約 120 億美元 (約合新台幣 3585 億元)，規劃月產能 2 萬片，預計 2021 年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地，市場將聚焦美國新廠成本、供應鏈情況等議題。