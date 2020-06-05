〈台塑四寶業績發表〉價量齊揚下 三寶估Q3營收將優於本季

台塑四寶今 (6) 日公告 5 月合併營收共 765.71 億元，中止連 3 個月下滑。台塑、台化均維持上月看法，分別認為本季營收將持平首季、低於首季，南亞則下修本季展望，估營收將較首季小幅衰退。展望第 3 季，在價量齊揚下，台塑、南亞與台化均認為，營收將較第 2 季成長。

台塑 (1301-TW)

對於本季展望，台塑董事長林健男維持上月看法，隨著疫情趨緩，各國陸續解封，經濟活動重啟，加上原油、輕油及乙、丙烯價格大幅反彈，帶動石化產品價格上漲，第 2 季營收估持平首季，下半年可望逐季回升。

展望第 3 季，林健男指出，國際油價 5 月反彈，帶動帶動乙、丙烯價格自低點分別回升 103%、39%，石化產品價格雖也隨之反彈，惟漲幅僅 5~25%，仍落後乙、丙烯漲幅，預期受原料成本推升，未來行情應有上漲空間；加上中國經濟復甦，帶動亞洲石化產品需求及行情，有利第 3 季產品售價調升。

在銷售量方面，林健男表示，第 3 季亞洲共 11 家輕裂廠歲修，搭配傳統需求旺季，若疫情進一步緩解，有利產品銷售成長，且台塑第 3 季開工率 87%，高於第 2 季的 84%。

整體來說，林健男認為，隨著全球疫情緩和，加上進入石化產品傳統旺季，需求可望逐漸回升，近期原油價格已大幅反彈，將推升石化產品價格，價、量同步上揚，第 3 季營收預期將較第 2 季成長。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭上月原預期，本季營收將與第 1 季相當，不過，吳嘉昭表示，5 月中部分地區疫情雖趨緩，工廠也復工，但產能利用率偏低，需求恢復有限，使聚酯產品衰退幅度大；化工產品下游需求減少，供應寬鬆，油價大幅波動，客戶保守觀望。

雖然電子材料業務受惠宅經濟效益與 5G 等相關需求，營收成長，南亞也積極把握防疫帶來的商機，及掌握中高階材料成長機會，以降低衝擊，但整體營收仍不如預期，估將較第 1 季小幅衰退。

展望第 3 季，吳嘉昭指出，隨著疫情可控程度提高，各地解封速度將加快，搭配振興經濟與刺激消費政策，預期市場需求將日漸升溫，而歐美地區經濟重啟後，隨著下游產能利用率回升，聚酯產品營收可望成長；5 月下旬起化工產品東南亞市場詢單回溫，化工產品營收可望成長。

另外，中國加速新基礎建設，5G 相關需求將持續，且各項數位化應用將逐漸擴及一般消費者，加上 EPOXY 風電需求強勁，電子材料營收將維持成長。整體而言，估第 3 季營收將較第 2 季增加。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，由於許多政策付諸行動，中國市場 5 月已逐步恢復，寧波廠幾乎達正常的全產全銷狀況，獲利也步上正軌。台灣市場除纖維紡織品系列產品尚未脫離困境外，其他產品也逐漸轉佳；而隨著產油國減產及疫情緩和，國際油價反彈，石化產品及塑膠報價逐漸恢復，台化庫存損失已在 5 月第二週轉正。

展望後市，洪福源表示，第 2 季由於安排石化大廠定檢，加上價格下滑，營收將較第 1 季低，但 5 月後營運已轉趨樂觀；第 3 季預估將優於第 2 季，價格回升為主要因素，銷量方面，台灣地區將成長，寧波廠、福懋銷售量成長有限。

洪福源認為，年底疫情是否反撲，產油國對油價是否能節制穩定，中美摩擦是否再生衝突，產業鏈會不會完全恢復順暢，都會影響下半年營運，且中國新產能投產去化與 RCEP 年底簽署執行，也必須妥善因應，將降低成本、分散市場、開發加值產品，因應後疫情時代新常態、新商機。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明指出，全球原油供需基本面持續改善，市場認為油市最壞情況已過，帶動近期油價走揚，而近期 OPEC + 將討論每日 970 萬桶的減產規模，延至 8 月底；若會議結果符合市場預期，有助油價續揚，但若不如預期，將使油價回檔修正。

煉油業務方面，曹明表示，近期煉製毛利偏弱，但下檔有所支撐，6 月煉油廠煉量維持每日 44 萬桶，產能利用率 81%；烯烴業務方面，近期石化產品價格受惠下游回補庫存，及亞洲輕裂廠定檢期到來而反彈，且原料價格相對低檔，輕裂廠可維持正常獲利。