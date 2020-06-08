西班牙央行：今年GDP恐衰退15% 衰退幅度為歐洲區最嚴重

《彭博》報導，西班牙央行預估，今年該國 GDP 衰退幅度恐將達 15%，為歐洲地區經濟衰退最嚴重的國家。

西班牙 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

自新冠疫情 (COVID-19) 爆發以來，西班牙政府所採取的封鎖措施，為歐洲區最嚴格的國家之一，封鎖措施主要的實施期間為 3 月至 5 日份，對於西班牙經濟所高度仰賴的旅遊產業，造成了嚴重的衝擊。

此外，在西班牙整體商業活動中，小型企業佔了相當大的比重，且大部份企業仰賴臨時性的員工，因此，當疫情重創經濟活動時，企業採取大幅裁員的措施並引發了大規模的失業潮。

即使在疫情爆發之前，西班牙的失業率便已高達 13.78%，Q1 該國失業率上升至 14.41%，西班牙央行預估，今年失業率恐將攀升至 18.1% 到 23.6% 區間，而就算在「最佳情境」的預估之下，西班牙的失業率至 2022 年前，恐將持續落在 17% 以上。

西班牙失業率 (圖：Trading Economics)

另外，消費者物價指數的下滑，亦引發西班牙央行對於負通膨率增長率的隱憂。而由於市場對於通縮疑慮加深，亦支持歐洲央行 (ECB) 將疫情緊急購債計劃 (PEPP) 再加碼 6000 億歐元 (約 6760 億美元)。

在評估企業的倒閉機率和第二波疫情爆發的可能性後，西班牙央行預估今年 GDP 將可能衰退 9% 至 15%，而 Q2 GDP 的衰退幅度則將介於 16% 至 21.8% 區間。隨著新冠疫情放緩，西班牙政府從 5 月中旬開始，逐步實施放寬封鎖措施。

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