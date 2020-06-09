ISTAT：義大利今年GDP預期下跌8.3% 恐創二戰以來最嚴重的衰退

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對義大利經濟帶來嚴重的衝擊，根據義大利國家統計局 (ISTAT) 的數據顯示，今年義大利經濟預期將萎縮約 8.3%，恐將是自第二次世界大戰以來最嚴重的衰退。

自 2 月 21 日新冠肺炎疫情爆發以來，已經在義大利造成近 34,000 人死亡，該國死亡人數在全球排名第四。義大利政府為遏制疫情而祭出封鎖措施，在三月和四月期間，大多數工廠被迫關閉和服務業也停止營運。

報告中指出，義大利政府所採取的防疫措施對該國的生產、投資和消費帶來嚴重影響，就業市場也因此產生負面影響，此外，疫情在全球蔓延，也干擾了義大利的國際貿易，導致義大利企業出口大幅萎縮。

ISTAT 表示：「今年的 GDP 下跌將主要來自於國內需求的下跌。」ISTAT 也預計，該國今年的家庭支出將下跌 8.7%，投資將下跌 12.5%。

ISTAT 預期義大利 2020 年 GDP 為 - 8.3%，而義大利央行預測為 - 9.2% 至 - 13.1%，歐盟委員會的預測則是 - 9.5%。不過，ISTAT 也預測，2021 年經濟將出現反彈，GDP 將成長 4.6%。

不過，在 4 月份新增病例數終於逐漸放緩後，義大利經濟部長長 Roberto Gualtieri 表示，預期今年第三季 GDP 將出現反彈。

「政府的各項措施和業務的逐步重啟，將有助於限制疫情對經濟所帶來負面衝擊，並支持復甦，因此我們預計第三季國內生產總值將強勁反彈，到 2021 年將出現顯著增長。」Gualtieri 說道。