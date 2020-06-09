〈雙鴻股東會〉大者恆大趨勢成形 明年手機熱板競爭趨明顯

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (9) 日召開股東會，董事長林育申表示，長期來看，手機導入熱板 (VC) 已成趨勢，但隨著各家陸續擴張 VC 產能，將出現供需失衡，預期明年上半年產業競爭更加明顯，並出現大者恆大的態勢。

雙鴻目前手機熱板稼動率約 3-4 成，其中原預計熱板月產能將擴增至 1000 萬片，但受到客戶下單力道減弱下，目前月產能縮減至 800 萬片；熱管則已從過去的月產能 200 萬支，增加至 500 萬支。

林育申表示，雖然目前手機導入熱板的比重不高，且部分 5G 手機、旗艦機種可能遞延至 2021 年才推出，不過中國有多家業者相繼加入量產熱板行列，熱板供過於求的狀況將日益明顯，預期明年上半年將掀起產業廝殺。

他認為，熱板仍需靠技術才能在產業生存，預期經過汰弱留強後，估只有 3-4 家可以立足，並出現大者恆大的現象。

因應國際情勢、分散生產基地，雙鴻配合歐、美系客戶，赴泰國設立新廠，預計今年底前投產，主要生產伺服器、網通產品，後續將依客戶調整擴產。

至於水冷技術產品部分，林育申表示，水冷將會成為 HPC(高效能運算) 應用的散熱解決方案之一，預計明年啟動量產。