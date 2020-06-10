〈聯電股東會〉已有客戶取消訂單 下半年砍單無可避免

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (10) 日召開股東會，聯電表示，下半年客戶砍單無可避免，目前客戶取消的訂單多於新加入的，且第 3 季客戶補上產能缺口的情況，還不是很明確，受疫情、美中貿易摩擦等因素影響，非常謹慎保守看待下半年。

聯電今年 4 月法說時預估，第 2 季晶圓出貨量將季增 1-2%，受惠產品組合改變，加上 28 奈米比重攀升，平均銷售價格 (以美元計價) 估季增 1-2%，毛利率約 20%，產能利用率將持續提升至 94-96%。劉啟東表示，目前第 2 季表現符合財測預期，產能利用率約 95%，8 吋近滿載。

不過，法說會上，聯電也說，由於下半年展望有不確定性，劉啟東今日再度強調，下半年展望看不太到，客戶訂單減單無可避免，目前有客戶取消訂單、但也有新訂單加入，不過取消的訂單多於新加入的。

劉啟東表示，第 2 季在 5G、物聯網等需求帶動下，加上居家上班、防疫用醫療產品等需求，推升 8 吋產能需求，但隨著疫情趨緩，醫療相關訂單下滑可能很快。目前客戶需求每天都在變，下半年受疫情、美中貿易摩擦等因素影響，非常謹慎保守看待。

對於客戶砍單空出的產能，劉啟東表示，將以過去無法排程生產的訂單遞補，但第 3 季客戶補上產能缺口的情況，還不是很明確，且可能偶爾有一、兩個製程無法快速銜接上，是潛在風險。

聯電 28 奈米需求從第 1 季開始回溫，第 2 季需求也持續拉升，劉啟東表示，由於新客戶加入，且訂單量較大，帶動需求回溫，主要應用來自 CMOS 影像感測器、觸控螢幕整合晶片等消費性產品需求。

至於 14 奈米方面，目前月產能約幾千片，占整體產能不到 2%。劉啟東表示，過去有比特幣客戶貢獻營收，近來主要應用為通訊領域，客戶小量多樣，在非比特幣客戶陸續加入下，預計明年可看到營收拉升。