連三個月下挫 美國5月CPI月減0.1%低於市場預期

新冠病毒疫情導致市場需求陷入低迷，美國勞工部週三 (10 日) 公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 月減 0.1%，低於預期 0%，高於前值 - 0.8%，為連續第三個月出現降幅，5 月 CPI 年增率則為 0.1%， 低於預期 0.2% 和前值 0.3%。

勞工部數據顯示，，5 月扣除能源、食品等具波動性因素的核心 CPI 月減 0.1%，低於預期 0% 但高於前值 - 0.4%，為連續第三個月出現降幅；年增率則達 1.2%，低於預期 1.3% 和前值 1.4%。

紅線：CPI 月增率，藍線：CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

在汽機車保險、能源和服飾指數下滑抵銷食品和房屋指數的漲幅的情況下，經季節性調整後的 5 月所有項目指數皆出現下滑，汽油指數自 4 月暴跌 20.6% 後，5 月 3.5% 的跌幅帶動能源指數下滑 1.8%。

導致 5 月物價指數不同於常態的原因在於，美國民眾在疫情期間大幅減少部分項目的購買，例如航空旅行和服飾，汽車保險公司則因民眾減少搭車旅行次數而削減保險費用。

相較之下，5 月食品指數上漲 0.7%，家庭食品指數也上升 1%，不過與 4 月普遍上漲不同，5 月漲勢主要由肉類、家禽、魚類和雞蛋指數所驅動。

隨著美國經濟自疫情打擊中逐漸復甦，物價連續三個月下滑恐將引發市場對通縮的擔憂，同時，隨著各州逐步放寬限制和居家禁令，物價將伴隨著商品和服務需求回溫而反彈。

美國聯準會 (Fed) 將於台北時間週三 (10 日) 凌晨 2 點公布最新利率決議，Fed 通常將核心 CPI 作為衡量政策行動的重要指標，儘管物價持續下滑引發市場對通縮的擔憂，但隨著美國各州逐步展開復工復產，市場對美國經濟自低谷反彈仍抱持期待。